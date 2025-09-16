Liverpool - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles 17 de septiembre en Anfield en el partido de la Jornada 1 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Liverpool y Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Arne Slot llegará al partido tras una victoria ante el Burnley (1-0), una victoria ante el Arsenal (1-0), una victoria ante el Newcastle (3-2) y una victoria ante el Bournemouth (4-2) en Premier League.

Por su parte, los comandados por Diego Simeone registraron una victoria frente al Villarreal (2-0), un empate con el Deportivo Alavés (1-1), un empate con el Elche (1-1) y una derrota ante el Espanyol (2-1) en LaLiga EA Sports.

Asimismo, cabe destacar que el Liverpool acumula tres victorias consecutivas frente al Atlético de Madrid, siendo que los colchoneros no logran vencerlos en un duelo directo desde 2020.

Además, el Liverpool se tendrá que enfrentar al Galatasaray y al Frankfurt en las fechas venideras del torneo, mientras que el Atlético de Madrid se topará con el Frankfurt y el Arsenal.

HORARIO DEL LIVERPOOL - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 1 de la Champions League, se disputa este miércoles 17 de septiembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LIVERPOOL - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Liverpool y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de tabii, Movistar Plus+, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.