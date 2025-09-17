En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Liverpool - Atlético, en directo: la jornada de Champions League, en vivo
Sigue en directo toda la acción de la primera jornada de la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid visitando al Liverpool en Anfield
El Atlético de Madrid visita al Liverpool por la primera jornada de la Champions League 2025/26. Sigue en directo toda la acción de la Liga de Campeones en SPORT.
¡DESCANSO!
Final de la primera parte en Anfield. El Liverpool vence, pero el descuento del Atlético (2-1) sobre el final de la primera parte es clave para el desarrollo de lo que queda. ¡Volvemos en 15'!
NO ES FUERA DE JUEGO
Pedían posición adelantada de Griezmann, pero el francés no interfirió en la jugada. Gol clave para las aspiraciones del Atlético de cara a la segunda parte.
¡GOOOOL DEL ATLÉTICO!
¡Y SALTA EL DESCUENTO COLCHONERO! ¡GOOOL DE LLORENTE!
LIV 2-0 ATM, MIN. 45+2
Presión alta del Liverpool a pesar del minuto... no se cansan los de Anfield. A punto de marcharnos al descanso.
TIEMPO AÑADIDO
Se jugarán 4' más en Liverpool.
LIV 2-0 ATM, MIN. 44
¡LO QUE SE ACABA DE PERDER EL LIVERPOOL! Jugada de Isak y Wirtz, que regatea a Oblak pero Frimpong, con la portería a su merced, no logró rematar. Le perdonan la vida al Atlético.
LIV 2-0 ATM, MIN. 42
Otra vez lo intenta Isak pero Oblak responde conteniendo su disparo. Quiere su gol el sueco y el Liverpool busca matar el partido antes del descanso.
LIV 2-0 ATM, MIN. 40
Se salva el Atlético en dos ocasiones: primero Isak remató desde fuera y no encontró puerta. Tras sacar de puerta Oblak, el Liverpool robó y sirvió la pelota a Salah, que conectó una volea que paró el esloveno.
LIV 2-0 ATM, MIN. 38
Nos acercamos al descanso y el marcador no se mueve en Anfield.
NO ES MANO
El árbitro echa atrás su decisión al haberle rebotado la pelota en el abdomen. Habrá córner para el Liverpool.
- Flick se ha propuesto ordenar el caos de Rashford
- Real Madrid - Olympique de Marsella, en directo: resumen, goles, resultado y reacciones en vivo hoy
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Olympique Marsella
- Rashford la quiere volver a liar en Inglaterra
- Mateu Lahoz dicta sentencia sobre el polémico penalti que dio la victoria al Real Madrid: 'Este tipo de acciones...
- Cambio de planes para relevar a Lamine Yamal
- De Zerbi explota y señala al Madrid: 'El penalti es una vergüenza
- Fermín: de la carta de presentación a la realidad absoluta