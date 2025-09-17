Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool - Atlético, en directo: la jornada de Champions League, en vivo

Sigue en directo toda la acción de la primera jornada de la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid visitando al Liverpool en Anfield

Mohamed Salah ante el Atletico

Mohamed Salah ante el Atletico / EFE

Sebastián Vargas Rozo

El Atlético de Madrid visita al Liverpool por la primera jornada de la Champions League 2025/26. Sigue en directo toda la acción de la Liga de Campeones en SPORT.

