¡Lío surrealista en el Fenerbahçe! Dimite el entrenador, pero el presidente no lo acepta: "Soy su superior y se acabó"

El entrenador del Fenerbahçe, Ismail Kartal, anunció su dimisión como responsable del equipo turco tras el empate cosechado este miércoles en la Liga de Campeones ante la Roma (1-1), pero el presidente de la entidad rechazó su cese minutos después.

Kartal acudió a la rueda de prensa posterior al choque en Estambul ante la Roma, de la primera jornada de la Liga de Campeones, y señaló que dejaba su cargo "con la intención de no volver nunca más".

"Esta noche he dejado mi cargo", declaró Kartal en la rueda de prensa. "He tomado esta decisión para despejar el camino a mi club. Dimito con la intención de no volver nunca más. Buenas noches a todos", dijo en la sala de conferencias del estadio Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu.

Inesperadamente el preparador dimitió ante la sorpresa de los medios. Sin embargo, minutos después, el presidente de la entidad, Aziz Yildirim, explicó los motivos del descontento de Kartal y subrayó que rechaza la renuncia de su técnico. "Kartal seguirá en el club", dijo.

“Esta noche le lanzaron una botella de agua a la cabeza del entrenador Ismail. Esa es la razón de su dimisión”, argumentó el presidente. "Por eso está triste, esa es la razón". Yildirim reconoció que no tenía noticia alguna de que el técnico tenía pensado dejar el cargo tras el choque. "No teníamos noticias de su dimisión", indicó.

Y el presidente subrayó que el técnico "sigue al mando". "Ismail Kartal sigue al mando. El club debe apoyar a nuestra entrenador. Mientras yo siga de presidente y no me vaya, Kartal es el entrenador del Fenerbahce", dijo.

"No hace falta que İsmail Kartal diga que seguirá. Yo soy su superior y le digo 'Seguirás' y se acabó. Entre familia pasan estas cosas. Hasta que yo no lo deje, İsmail Kartal no puede irse de aquí", insistió el presidente del Fenerbahce.

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El Fenerbahce inició su participación en la Liga de Campeones este miércoles y empató contra la Roma que se adelantó seis minutos antes del descanso con el gol de Bryan Cristante. Sin embargo, el conjunto turco logró el empate al inicio de la segunda parte gracias a Archie Brown a pase de Mason Greenwood.