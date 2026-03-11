CHAMPIONS LEAGUE
Lewis Hall, el 'anti-Lamine' que incomodó al Barça
El lateral inglés, que en la previa aseguró que "quiero medirme a los mejores jugadores del mundo y no hay mejor oportunidad para hacerlo", salió airoso de su duelo constante con el '10' culé
Harvey Barnes desató una eufora en St. James' Park que apagó Lamine Yamal en el último suspiro desde los once metros. El extremo inglés, que suma seis dianas y tres asistencias en 11 partidos de la Champions League, remató a placer un buen centro de Murphy y sembró el miedo en el cuerpo de un Barça angustiado y mermado físicamente que, gracias a un penalti forzado por Dani Olmo y transformado por el genio de Rocafonda en el último minuto del añadido, salvó un empate que deja la eliminatoria abiertísima de cara a la vuelta dentro de una semana en el Spotify Camp Nou.
Difícil encontrar a un protagonista destacado en un encuentro falto de brillo en muchos momentos. Pero, si nos fijamos en unas 'urracas' que lograron poner contra las cuerdas al conjunto de Hansi Flick, uno de los nombres que seguramente nos vendrá a la cabeza, además del goleador o de un velocista - pero fallón - Elanga, es el de Lewis Hall (Slough, 2004).
"No hay mejor oportunidad"
El joven lateral zurdo, fichado del Chelsea a cambio de 33 millones, tenía la difícil tarea de ser la pareja de baile de Lamine Yamal. En la previa de la cita, de hecho, dejó claro que "quiero medirme a los mejores jugadores del mundo, y no hay mejor oportunidad para hacerlo".
Lamine Yamal y Lewis Hall no se vieron las caras el pasado mes de septiembre. El '10' sufría la maldita pubalgia y el lateral de las 'urracas' se quedó en el banquillo. Tino Livramento, quien anoche jugó unos minutos tras superar una lesión en el muslo, ocupó el carril izquierdo. Y, en su primer cara a cara, el inglés salió bastante airoso.
En Tyneside tienen, sin lugar a dudas, a un proyecto de lateral izquierdo muy interesante. Estuvo correcto - y ganó varios duelos - en el uno contra uno ante Lamine, metió inteligentemente el cuerpo, se sumó al ataque en cuanto pudo y filtró buenos pases en profundidad. Hizo gala de su potencia en su conducción de balón, mostrándose imparable en su arrancada.
En una de esas, de hecho, St. James' Park reclamó que la falta que Lamine cometió sobre Hall fuese castigada con tarjeta, teniendo en cuenta que el '10' culé estaba apercibido. La jugada, sin embargo, se saldó únicamente con falta. "Lewis Hall está jugando a un nivel increíble contra Lamine Yamal", aseguró Keith Downie, periodista de 'Sky Sports'.
El lateral finalizó el encuentro con unas estadísticas nada despreciables: 27 pases completados (81% de precisión), cuatro pases clave, dos regates exitosos, una intercepción, un despeje, siete recuperaciones y seis de nueve duelos ganados. Veremos qué sucede el próximo miércoles en el Spotify Camp Nou.
- Newcastle - Barcelona, Champions League: resultado y resumen del partido de octavos de final
- El Atlético se baña en oro: Apollo, una apuesta de 5.000 millones de euros
- Las redes estallan contra Susana Guasch por sus palabras sobre Hansi Flick: '¿Cómo te atreves a decir esto?
- Joan Laporta frena en seco a Juanma Castaño: '¿Qué me está diciendo?
- Julia Torres ya es del Barça
- Newcastle - Barça: polémica y reacciones en directo de los octavos de la Champions League
- Oficial: el Barça recibe la licencia 1C para abrir el Gol Nord y también la Grada d'Animació
- A Flick le bailan solo dos plazas para el once de Newcastle