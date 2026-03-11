Lewis Hall, el 'anti-Lamine' que incomodó al Barça

Harvey Barnes desató una eufora en St. James' Park que apagó Lamine Yamal en el último suspiro desde los once metros. El extremo inglés, que suma seis dianas y tres asistencias en 11 partidos de la Champions League, remató a placer un buen centro de Murphy y sembró el miedo en el cuerpo de un Barça angustiado y mermado físicamente que, gracias a un penalti forzado por Dani Olmo y transformado por el genio de Rocafonda en el último minuto del añadido, salvó un empate que deja la eliminatoria abiertísima de cara a la vuelta dentro de una semana en el Spotify Camp Nou.

Difícil encontrar a un protagonista destacado en un encuentro falto de brillo en muchos momentos. Pero, si nos fijamos en unas 'urracas' que lograron poner contra las cuerdas al conjunto de Hansi Flick, uno de los nombres que seguramente nos vendrá a la cabeza, además del goleador o de un velocista - pero fallón - Elanga, es el de Lewis Hall (Slough, 2004).

"No hay mejor oportunidad"

El joven lateral zurdo, fichado del Chelsea a cambio de 33 millones, tenía la difícil tarea de ser la pareja de baile de Lamine Yamal. En la previa de la cita, de hecho, dejó claro que "quiero medirme a los mejores jugadores del mundo, y no hay mejor oportunidad para hacerlo".

Lamine Yamal y Lewis Hall no se vieron las caras el pasado mes de septiembre. El '10' sufría la maldita pubalgia y el lateral de las 'urracas' se quedó en el banquillo. Tino Livramento, quien anoche jugó unos minutos tras superar una lesión en el muslo, ocupó el carril izquierdo. Y, en su primer cara a cara, el inglés salió bastante airoso.

En Tyneside tienen, sin lugar a dudas, a un proyecto de lateral izquierdo muy interesante. Estuvo correcto - y ganó varios duelos - en el uno contra uno ante Lamine, metió inteligentemente el cuerpo, se sumó al ataque en cuanto pudo y filtró buenos pases en profundidad. Hizo gala de su potencia en su conducción de balón, mostrándose imparable en su arrancada.

A Lewis Hall le tocó defender a Lamine Yamal / Valentí Enrich

En una de esas, de hecho, St. James' Park reclamó que la falta que Lamine cometió sobre Hall fuese castigada con tarjeta, teniendo en cuenta que el '10' culé estaba apercibido. La jugada, sin embargo, se saldó únicamente con falta. "Lewis Hall está jugando a un nivel increíble contra Lamine Yamal", aseguró Keith Downie, periodista de 'Sky Sports'.

El lateral finalizó el encuentro con unas estadísticas nada despreciables: 27 pases completados (81% de precisión), cuatro pases clave, dos regates exitosos, una intercepción, un despeje, siete recuperaciones y seis de nueve duelos ganados. Veremos qué sucede el próximo miércoles en el Spotify Camp Nou.