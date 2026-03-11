En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Leverkusen - Arsenal, en directo: partido de Champions League, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre el Leverkusen y el Arsenal de los octavos (ida) de la Champions en el BayArena
Albert Miranda
Leverkusen - Arsenal | 1-0 62'
Mal partido de Saka. Ha estado desaparecido durante todo el encuentro. Bien marcado por Grimaldo y las ayudas defensivas del Leverkusen.
Leverkusen - Arsenal | 1-0 61'
Primer cambio del partido: se va Bukayo Saka y entre Madueke.
Leverkusen - Arsenal | 1-0 60'
¡Qué peligro tiene el Arsenal a balón parado! En este caso no hubo disparo a puerta, pero se crea la sensación de peligro.
Leverkusen - Arsenal | 1-0 60'
Buena jugada de Martinelli. Ahora mismo, parece que pueda ser el único que pueda provocar algo para los Gunners. Buena opción para el Arsenal.
Leverkusen - Arsenal | 1-0 58'
Después del gol alemán el Leverkusen ha cogido las riendas del encuentro. El Arsenal se ha visto sorprendido y le está costando mucho entrar en este segundo acto.
Leverkusen - Arsenal | 1-0 49'
Como ha arrancado esta segunda parte. Muy buenos minutos del Leverkusen.
Leverkusen - Arsenal | 1-0 46'
Gran centro de Grimaldo al segundo palo que encuentra a Andrich totalmente solo. Remata de cabeza totalmente a placer. Se adelanta el Leverkusen en esta segunda parte.
Leverkusen - Arsenal | 1-0 46'
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LEVERKUSEEEEEEEEEEEEEEEEEE!
Leverkusen - Arsenal | 0-0 46'
Gran centro de Grimaldo y Terrier remata de cabeza, pero Raya está imperial.
Leverkusen - Arsenal | 0-0 46'
¡QUÉ PARADÓN DE RAYAAAAAA! ¡ES UN AUTÉNTICO PARADOOOOOOON!
