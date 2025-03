Las lesiones limitan el PSV-Arsenal

El PSV Eindhoven recibe al Arsenal en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Pese a que el equipo de Mikel Arteta parte como favorito en la eliminatoria, no pasa por su mejor momento y el equipo holandés puede dar la sorpresa en el Philips Stadion.

Arsenal y PSV empiezan a cogerle el tranquillo a eso de enfrentarse, por tercera temporada consecutiva se ven las caras en Europa. Mientras los neerlandeses dieron la sorpresa eliminando a la Juventus en la ronda anterior, los 'gunners' llegan a octavos tras su cómoda participación en este nuevo formato en el que quedaron terceros.

Representación española en el encuentro de este martes, Gil Manzano será el colegiado del encuentro, junto a Diego Barbero y Ángel Nevado como liniers y Guillermo Cuadra Fernández siendo el cuarto árbitro. Mientras tanto, en el VAR actuará Carlos del Cerro Grande y el asistente del VAR será el alemán Christian Dingert.

Arsenal: Dudas y lesiones

El conjunto inglés pudo acabar la temporada pasada con una racha de catorce años sin colarse entre los ocho mejores en esta competición, desde la 09/10 que no pasaban de octavos. Los de Mikel Arteta no llegan en su mejor momento en la Premier League, viene de sumar solo un punto de los últimos seis posibles, encadenando dos partidos sin ganar y se alejan del Liverpool que se sitúan primeros a trece puntos de distancia. El equipo londinense no pudo conseguir la victoria tras empatar ante el Nottingham Forest y perder ante el West Ham, lo que más preocupa es que no han conseguido ver puerta en estos dos últimos encuentros.

Las bajas sensibles como las de Gabriel Jesus, Kai Havertz, Jurrien Timber, Gabriel Martinelli y Bukayo Saka, han obligado al técnico español a buscar soluciones dentro de su plantilla para afrontar el choque europeo. Mikel Merino últimamente se situaba en el ataque, pero el entrenador español en el último encuentro decidió colocar a Calafiori en posiciones de ataque, con mucha libertad y rindió notablemente, que no nos extrañe verlo como delantero ante el PSV.

Mientras tanto, Odegaard no pasa por su mejor momento y ha bajado muchísimo su rendimiento, el único que propone cosas en ataque es Nwaneri, que tiene 16 años y no puede tirar solo del carro. El Arsenal ya piensa en mañana a las 9 de la noche, después de descansar el fin de semana al no tener que disputar la FA Cup de la que quedaron eliminados a principios de mes frente a Newcastle.

El PSV: En caída libre

El PSV también se encuentra ante una mala dinámica, dos victorias en los últimos ocho partidos. El vigente campeón solo ha logrado tres de los últimos dieciséis puntos en juego. Tres empates y una derrota acumula el cuadro de Peter Bosz, que ofrece una cara positiva en Europa y otra, lamentable, en la Eredivisie.

La semana pasada cayó eliminado de la KNVB Beker ante el Go Ahead Eagles, por 1-2, y el sábado volvió a perder ante ese mismo equipo en la Eredivisie. Ha pasado de liderar la liga con siete puntos de ventaja sobre el Ajax, a ser segundo, ocho por debajo de los de Ámsterdam. . El equipo neerlandés tiene ahora la misión de ganar una eliminatoria de octavos en la Champions por primera vez desde 2007, justamente cuando elimino al Arsenal.

Últimos enfrentamientos entre ellos: