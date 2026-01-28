Los 'leões' rugen en San Mamés y fastidian a Valverde

El Athletic Club está fuera de la Champions League. Los de Ernesto Valverde, castigados por un sinfín de bajas, se pusieron hasta en dos ocasiones por delante en el marcador con los tantos de Sancet y Guruzeta, pero acabaron sucumbiendo ante un Sporting CP que firmó la remontada y se coló en el Top-8 gracias a un gol de Alisson Santos en el último suspiro (2-3).

Sin opciones de Top-8, los de Ernesto Valverde, con ocho puntos en el casillero y empatados con PSV, Olympiacos, Nápoles y Copenhague al inicio de la jornada, tenían serias opciones de meterse en el playoff. Siendo un triunfo el escenario ideal, hasta el empate les podría valer, pero ya dependería de que pinchasen demasiados rivales. La derrota no les eliminaba matemáticamente... pero sí virtualmente.

A sabiendas de que una victoria ahorraría más de un dolor de cabeza, salieron los leones a comerse - casualmente - a los 'leões' (leones en portugués). Oihan Sancet, cuestionado por su poca incidencia en ataque y sus constantes problemas físicos, abrió la lata en los primeros compases del partido. En su intento de pared con Rego, repelido por la zaga lisboeta, recogió el balón y lo ajustó al palo largo. Definición impecable del '8', que inauguró su cuenta goleadora en la Champions.

Aitor Paredes se lamenta durante el Athletic-Sporting CP / Miguel Oses / AP

La intensidad del Athletic se disolvió a los pocos minutos. Fue efervescente. Concedió el empate, obra de Diomande en un córner, demasiado rápido y dio vida a un Sporting CP que empezó a crecer en el partido. Pero los locales, con bajas de peso como las de los hermanos Williams, Jauregizar, Laporte o Vivian - casi nada -, no bajaron los brazos. Al contrario.

No cambiaron el guion y volvieron a ponerse por delante en el marcador. Guruzeta presionó sobre Matheus Reis - sustituto del lesionado Inácio -, le arrebató el esférico y, aunque su disparo cruzado se estrelló en la madera, recogió su propio rechaze y marcó a puerta vacía. Los lisboetas reclamaron falta en el robo de balón del punta, pero el colegiado dio validez al tanto.

Mazazo final

En el segundo tiempo se intercambiaron los roles. Salió más enchufado el Sporting CP y los bilbaínos lo pagaron caro: Trincao culminó una gran jugada colectiva de los 'leões' y devolvió las tablas al marcador. Valverde, consciente de que los demás resultados comprometían la clasificación de los suyos, metió toda la carne - disponible - en el asador. Pero el plan se vino abajo cuando Zwayer señaló penalti de Adama sobre Geny Catamo. El VAR lo llamó para que acudiese al monitor y, tras revisar la acción, decidió anular la pena máxima.

Noticias relacionadas

A partir de ahí, el Athletic, empujado por todo San Mamés, se volcó al ataque en busca del tanto que le diese la clasificación al playoff. Jugó con fuego. Rui Silva atrapó el lanzamiento de un córner y lanzó un contraataque que, tras un par de carambolas, terminó en gol para los lusos. Mazazo final para un Athletic que pone punto final a su andadura en la Champions League.