¿Le están haciendo la cama a Guardiola?

Guardiola está perdido. Anoche, tras perder el partido en los cinco minutos finales tras dos pifias monumentales de sus jugadores, mantuvo el tipo de forma estoica y se resignó. Volvió a rascarse la cabeza como resultado de la frustración, incapaz de meter mano a lo que pasaba en el campo. “Esto nos ha pasado muchas veces, no encontramos la solución. Nos hemos caído con el 2-1 a favor y nos ha penalizado muchísimo", expresó en la rueda de prensa del Etihad entre la decepción cityzen y la euforia blanca.

El de Santpedor, que nunca ha sido de atizar a sus futbolistas, volvió a ponerse el paraguas para aguantar el chaparrón de críticas y asumir toda la repsonsabilidad en la derrota: "No tengo nada que reprochar a mi equipo", aclaró. Pudo señalar, lógicamente, o al menos lamentarse por el regalo de Ederson en forma de un despeje de infantil, al centro y sin intensidad, para que Brahim empatara el partido a placer en el 86'. También lo pudo hacer con un Rico Lewis que no contento con el fallo de su compañero la quiso hacer más grande con una evidente fragilidad defensiva en el duelo con Vinicius, a quien dejó ganar la disputa para que el brasileño superara la salida en falso de su compatriota y le pusiera el 2-3 en bandeja a Bellingham.

ERRORES INEXPLICABLES

El día de la 'manita' del Arsenal, el Manchester City también regaló dos goles. Akanji se durmió en salida de balón y le regaló el tanto a Odegaard, mientras que el 2-1 de Partey vino precedido de un error grosero de Foden con un pase a la nada. Khusanov, que tuvo un debut de pesadilla ante el Chelsea, regaló el 0-1 y se salvó de ser vilipendiado con la remontada de los suyos. Ante el Leyton Orient en FA Cup, un gol de 40 metros que acabó metiéndose Ortega en propia puerta (mala suerte) tras la pérdida de un Nico que acabó lesionado a punto estuvo de costarles la eliminación ante un Tercera. En el 3-2 ante el PSG, Stones falla en despejar una falta lateral. El cuarto proviene de un error en la disputa de un Josko Gvardiol que va sin ganas al choque.

Perform

Kyle Walker la pasada temporada fue un auténtico avión y ahora está en Milán fruto de su nivel inexplicable y aterrador para los suyos. Phil Foden ha perdido el punto de magia que le caracterizaba; Rúben Dias es el líder de un barco que hace aguas y no puede tapar todos los agujeros; Manuel Akanji no es capaz de sostener el lateral derecho; Rico Lewis está muy verde para partidos de máxima exigencia; Kevin De Bruyne está a años luz de su plenitud física y Jack Grealish simplemente no está. Quizás Savinho, Gvardiol y Haaland son los tres futbolistas que se pueden salvar y que han sacado adelante al equipo en momentos críticos.

Guardiola lo ha probado todo, se ha gastado un dineral en fichajes este mercado de invierno y todavía no ha encontrado la solución a los problemas del equipo. La fragilidad defensiva le ha condenado a adoptar un bloque bajo y a renunciar al balón en momentos críticos, aunque anoche volvió a pecar de optimismo con una presión adelantada y poco ordenada que no salió bien. Tampoco sus futbolistas parecían tener muchas ganas de proponer en ataque, con un semblante ramplón y difícil de entender. Lo acabaron perdiendo por falta de competitividad y de actitud.

DATOS ATERRADORES

Ante el Real Madrid, el Manchester City concedió 20 disparos, el mayor número que ha concedido a un equipo visitante en un partido en el Etihad desde la llegada de Pep Guardiola. Según datos de 'Opta', el conjunto blanco tuvo un registro de goles esperados de 3.42, mientras que los locales marcaron dos goles con apenas un 1.6. El partido podría haber acabado con una victoria mucho más abultada para los de Ancelotti, que desperdiciaron ocasiones clarísimas de gol para irse con mayor ventaja a la vuelta.

Son 17 goles encajados en 9 partidos para el Manchester City en esta Champions: un descalabro absoluto con un promedio de 1,89 goles recibidos por encuentro. En otro dato relevador, el Manchester City esta temporada ha perdido cinco partidos en los que había empezado ganando, tantos entre las temporadas 2020-21 y 2023-24 en conjunto. Por si fuera poco, Guardiola podría haber perdido a dos futbolistas clave para el partido de vuelta del próximo miércoles en el Bernabéu. Grealish, que se retiró lesionado en la primera mitad, y Akanji, que acabó pidiendo el cambio tras sentir molestias en un duelo con Vinicius.

Parece que los jugadores le estén haciendo la cama a Pep, o al menos da la sensación de que el vestuario no tiene ya la fuerza suficiente para remontar esta deriva del equipo y seguir ganando como han hecho hasta ahora. El de Santpedor renovó recientemente su contrato hasta 2027 y ha dejado claro que quiere seguir en Mánchester, aunque reconoció que si sigue en el banquillo es por los títulos ganados en el pasado. Antes de perder ante el Real Madrid, ya avisó de su postura sobre una posible salida: "Por la relación que tenemos seré yo mismo el que decida esto. Eso es lo que pienso, pero igual mañana me echan a la calle. No lo sé". Merece dejarlo cuando quiera.