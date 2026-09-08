Lautaro Martínez, rival del Real Madrid este martes: "Siempre andaba por Bahía Blanca con la camiseta de algún jugador"

Lautaro Martínez disfrutará esta noche en el Santiago Bernabéu de otro encuentro más de Champions. Són 74 participaciones en la Champions League y 25 goles con el Inter en la competición, coronándose como el máximo artillero del conjunto 'nerazurro'.

Su récord personal de goles en una sola edición es precisamente esos 9 goles en la Champions 2024/25, una temporada mágica en la que el Inter alcanzó la final tras vencer al Barça en el Meazza. Además, en 2025 llegó a una marca espectacular, con 11 goles en competiciones europeas durante el año natural, igualando el registro ni más ni menos de Harry Kane.

A nivel histórico del Inter, Lautaro ya es una referencia absoluta, por delante de otros grandes delanteros de la historia nerazzurra. Lleva ya 8 temporadas en el Inter: llegó el 4 de julio de 2018, procedente del Racing Club de Avellaneda, con apenas 20 años.

De Racing al Inter, pasando por una infancia complicada

Pero su crecimiento no ha sido nada fácil. Antes del Inter, Lautaro había jugado tres temporadas con el primer equipo de Racing (2015-16 a 2017-18), después de formarse en el Club Atlético Liniers de Bahía Blanca. En el Inter, su evolución fue espectacular: pasó de marcar 9 goles en su primera temporada a convertirse en capitán y una de las grandes figuras del club.

De pequeño, cuenta que creció en un lugar humilde. "La hemos pasado mal con mi familia y por eso el presente que me toca vivir se disfruta el doble", contaba hace unos años, en declaraciones a Infobae. Lautaro siempre explica que en Argentina, concretamente en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, jugaba al fútbol con sus amigos y su familia tenia lo justo para vivir. "Siempre andaba por Bahía Blanca con la camiseta de algún jugador. Un día con la de Racing, otro con la de Boca, Banfield, Tigre… Coleccionaba camisetas de muchos clubes y llevaba la pelota a la escuela. Soñaba con ser jugador de fútbol", explica.

Lautaro Martínez de pequeño / Archivo

"Con mi hermano nos hicimos una canchita poniendo palos como arcos, y sabíamos que si caía una piedra en el techo de mi casa eran los pibes que nos llamaban para jugar. Ese tipo de cosas siento que acá no se viven. Nací en un lugar humilde. La hemos pasado mal con mi familia y por eso el presente que me toca vivir se disfruta el doble. Mi papá es enfermero y mi mamá empleada doméstica. Estoy muy agradecido porque ellos siempre la pelearon para que no me faltara nada y me formaron como persona, contaba el '9'.

Preparado para la Champions

Esta temporada, el Inter ha arrancado con pleno de victorias en la Calcio. Lautaro ha jugado los tres, prácticamente todos los minutos y ha anotado dos goles.

"Estoy al 100%, me alimento y descanso bien. Mi físico está exigido al máximo, me siento fuerte. Ahora, mayormente, estamos trabajando para pulir detalles y marcar la diferencia", dice, preparado para el partido contra el Real Madrid.

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Su decisión de permanecer en Milán es a raíz de su fuerte vínculo que ha construido desde su llegada en 2018. Tras el interés del Barça, Lautaro Martínez decidió seguir en el Inter y renovar su compromiso con el club, rechazando la posibilidad de cambiar de aires. El argentino priorizó su continuidad en Milán, donde ya se había convertido en capitán y uno de los grandes referentes del equipo.