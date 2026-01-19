Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CHAMPIONS LEAGUE

Lautaro tiene lo que Gyökeres quiere

Inter y Arsenal se enfrentan por la séptima jornada de la Champions con sus dos delanteros como protagonistas: uno por capitán y goleador y otro por estar pasando horas bajas en la temporada

Lautaro Martínez, consolidado; Gyökeres, dubitativo

Lautaro Martínez, consolidado; Gyökeres, dubitativo / SPORT

Sebastián Vargas Rozo

Sebastián Vargas Rozo

El camino del Arsenal en Premier League y Champions está siendo justo como Mikel Arteta espera. No obstante, el peligro del pinchazo de cada año siempre está. Los 'gunners' comandan la Liga de Campeones, líderes siendo el único equipo con seis victorias en los seis partidos disputados, mientras en la liga ya son siete los puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el City de Pep Guardiola.

En el certamen continental se medirán al Inter para la séptima jornada a disputarse este martes 19 de enero (21.00h), buscando Arteta afianzar al equipo que adoleció de goles para superar al Nottingham Forest el pasado fin de semana igualando 0-0. Sin goles, porque ni Gabriel Jesus, suplente, ni Viktor Gyökeres, titular, están dando la talla.

Gyökeres tiene la total confianza de Mikel Arteta

Gyökeres tiene la total confianza de Mikel Arteta / ANDY RAIN

El brasileño solo ha podido sumar un gol en los siete partidos disputados de Premier este curso, siendo escudero tras volver de su lesión de la gran inversión londinense esta temporada: los casi 70 millones de euros por Gyökeres. El sueco, no obstante, está siendo inferior al reto a todas luces.

NÚMEROS DE LEYENDA

Ocho goles en más de 1700' no son lo que esperaba la parroquia de Emirates al ver su incorporación desde el Sporting de Portugal, bajando considerablemente sus números respecto a lo que sumó en el fútbol luso: la campaña pasada la cuenta la dejó en 54 goles, una bestialidad que está lejos de repetir.

Al frente tendrá a la que es su némesis si de buen momento y admiración del club se trata. Lautaro Martínez, capitán, máximo artillero y absoluta leyenda del Inter, comparecerá en ataque junto a Marcus Thuram para buscar vulnerar la resistencia de David Raya y recuperar la buena forma en Champions tras dos derrotas en los dos últimos partidos ante Liverpool y Atlético de Madrid.

El argentino es el guia de un proyecto que apunta a quitarse la vitola de subcampeón tras la vergüenza sufrida ante el PSG la pasada final. Sus cuatro goles en Champions -quince en toda la temporada- lo avalan. Una amenaza. Y un espejo para el golpeado Gyökeres.

