Los laterales de la Selección invitan a soñar en grande: nueva exhibición en el mejor escenario

Si España es una de las favoritas de cara al Mundial de 2026 es, en gran parte, por el talento de sus laterales. En la Eurocopa de 2024, conquistada ante Inglaterra con un héroe silencioso que sigue rindiendo a las mil maravillas bajo las órdenes de Luis de la Fuente, Mikel Oyarzabal, Dani Carvajal y Marc Cucurella fueron tres de los hombres más destacados de la Selección y del torneo.

Mientras el futbolista del Real Madrid está perdiendo protagonismo esta temporada a causa de las lesiones y está empezando a confiar en el recién recuperado Marcos Llorente y en Pedro Porro para el lateral diestro, el jugador del Chelsea sigue rindiendo a un nivel espectacular. Así lo demostró por enésima vez en un duelo de máxima exigencia como el que disputó ante el Barça en la Champions League.

Cucurella, una pieza determinante

La papeleta no era fácil: debía frenar a su compañero en La Roja, Lamine Yamal, uno de los futbolistas más temidos del planeta. Lejos de cumplir únicamente en defensa, consiguiendo evitar que desplegara su mejor fútbol, fue importante en ataque, protagonizando la acción que decantó definitivamente el partido: la expulsión de Ronald Araujo por doble amarilla en el minuto 44. Valorado su partido con un 8,2 por la plataforma ‘Sofascore’, el de Alella fue el mejor del encuentro.

Marc Cucurella, durante el partido ante el FC Barcelona / EFE

En 90 minutos, Cucurella ganó 4 de las 5 entradas que probó, interceptó un balón, despejó dos y recuperó cuatro. Además, ganó siete duelos y solo fue regateado una vez. Con el balón, sirvió un pase clave, registró un 87% de acierto en el pase (55 de 63) y recibió dos faltas. Un seguro de vida que es intocable con España desde la Eurocopa.

Grimaldo, la envidia de los delanteros

Precisamente, otro lateral español brilló en la jornada del martes de la Champions League: Alejandro Grimaldo. Curiosamente, después de destacar en el atractivo Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, el valenciano acabó siendo suplente en el torneo celebrado en Alemania por detrás de Cucurella. Pese a ello, para Luis de la Fuente sigue siendo un intocable en sus convocatorias.

El lateral de 30 años no fue el mejor de su respectivo partido contra el Manchester City porque Mark Flekken, el guardameta del conjunto alemán, cuajó un encuentro prácticamente perfecto. ‘Sofascore’ valoró su actuación con un 9,9 de puntuación. Pese a ello, Grimaldo fue el mejor jugador de campo del duelo (7,8).

Alejandro Grimaldo, goleador en el Etihad / LAP

Los números de Grimaldo reflejan a la perfección la clase de futbolista que es: un superclase que es mucho más que un simple lateral. Autor del primer gol en la victoria en el Etihad (0-2), el español ya suma ocho goles y cinco asistencias en 17 partidos. Sin duda, muchos delanteros soñarían con registrar semejantes cifras.

El sueco Dahl se sumó a la fiesta

Finalmente, la Champions League dejó otra gran actuación de un lateral izquierdo: el sueco Samuel Dahl, del Benfica de José Mourinho. El equipo luso viajaba a Ámsterdam para disputar un partido a vida o muerte contra el Ajax. Tras perder los primeros cuatro partidos de la fase liga, una derrota más pondría punto y final a la aventura de las águilas por Europa, pero Dahl, con un auténtico golazo por toda la escuadra, puso la primera piedra de un camino que culminó Barreiro.

Dahl, junto a Mourinho, en el triunfo ante el Ajax / Peter Dejong / AP

La hazaña sigue siendo complicadísima en Lisboa, pero aún hay un rayo de esperanza en Da Luz. Según ‘Sofascore’, solo jugaron mejor que él Otamendi y Barreiro, ambos con un 7,7 de puntuación. El sueco recibió una valoración de 7,6.