Más que un lateral: Grimaldo, un fichaje necesario

Aclaración importante: Alejandro Grimaldo (Valencia, 1995) es lateral. Como mucho, carrilero. En el 3-4-2-1 que propone Kasper Hjulmand - como sucediese con Xabi Alonso - desempeña la función de carrilero izquierdo, demarcación en la que explota sus cualidades tácticas y da rienda suelta a su descomunal e inusual olfato goleador.

Sin ir más lejos, anoche silenció un Etihad Stadium que se relamía con el triunfo de un Manchester City cuyo inicio en la Champions estaba siendo prometedor. Y envió un mensaje al resto de Europa: es el mejor en su posición. Incansable en ese carril zurdo, apareció desde segunda línea para cazar un balón suelto en el área y adelantar al cuadro de la aspirina ante un City plagado de rotaciones. Le pegó con el empeine exterior y clavó su disparo ajustado al poste derecho.

La envidia de muchos delanteros

No es para nada una exageración afirmar que Grimaldo goza de unas mejores estadísticas que la mayoría de delanteros de primerísimo nivel. Ocho dianas y cinco asistencias en 17 partidos con la elástica del Bayer Leverkusen en lo que va de curso. Es, desde la temporada 2021/22, el segundo defensa más decisivo en la Champions League con 15 contribuciones goleadores, solo superado por Achraf Hakimi (16).

Es un lateral total. Domina tanto el juego de transiciones como el posicional. Un futbolista con ADN Masia que se recorre la banda izquierda partido sí y partido también para marcar diferencias en ambas áreas. Sobre todo en la rival. Cayó de pie en el BayArena y fue, durante varios meses, el mejor del mundo en su posición. No extraña, pues, que acaba la 23/24, el curso del histórico doblete con Xabi al mando, con dobles dígitos: 12 tantos y 20 asistencias.

Tiene un guante

Experto lanzador de tiros libres, se apunta ni más ni menos que cuatro (Copenhague, Eintracht y SC Paderborn) en lo que va de campaña. Firmó, de hecho, un doblete de falta ante el cuadro de Frankfurt. Y se convirtió en el primer futbolista en anotar dos goles de libre directo en un mismo partido de la Bundesliga desde 2014. Y fue el primero de las cinco grandes ligas en lograrlo en un mismo encuentro.

En esta 25/26, lleva ejecutados 11 tiros libres directos y logró convertir cuatro, cifras que se traducen en un 36% de acierto. Desde que llegó al BayArena en verano de 2023, el valenciano suma ocho goles de falta directa en su casillero personal. Una bestialidad.

Alejandro Grimaldo, goleador en el Etihad / EFE

Superviviente

Sorprenderá a más de uno que un futbolista de su caché aún vista los colores del Bayer Leverkusen. Capitán del proyecto que ahora lidera Kasper Hjulmand, es de los pocos supervivientes de aquel equipo que enamoró a Europa por su atractivo y brillante fútbol y quedó a las puertas de un triplete histórico. Se suma a Niklas Lomb, Edmond Tapsoba, Robert Andrich, Exequiel Palacios, Jonas Hofmann, Nathan Tella, Patrik Schick.

Leverkusen's Alex Grimaldo celebrates after he scored the opening goal during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt at the BayArena in Leverkusen, Germany, Friday, Sept. 12, 2025. (AP Photo/Martin Meissner) / Martin Meissner / AP

Reveló Matteo Moretto en ‘La Pizarra de Quintana’ que el Barça "monitoriza" su situación, pese a que aún no se produjo movimiento alguno. Grimaldo, que tiene contrato hasta 2027, priorizaría regresar a su España natal y encajaría a la perfección en el perfil de lateral izquierdo que busca el club azulgrana.