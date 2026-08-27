El LASK Linz, el redebutante de la Champions que se ha clasificado con una de las mayores remontadas de la historia

Estamos en una fase muy inicial de la temporada futbolística, pero han bastado unas pocas semanas para ya tener algunos de los mejores goles de la temporada o experiencias imperdibles. En este marco, las fases previas de las competiciones europeas siempre dan a conocer equipos de ligas menores del continente que nos permiten conocer historias sorprendentes gracias a sus triunfos.

En la Champions League, la noche del martes 25 de agosto nos dejó partidos para el recuerdo en el partido de vuelta de la última ronda clasificatoria para la fase de grupos. El Bodo Glimt logró disputar la Champions por segunda temporada consecutiva y el joven Sabah azerbaiyano se clasificó por primera vez.

Los jugadores del Bodo/Glimt celebran el 3-0 ante el NEC en el partido de la UEFA Champions League / EFE/EPA/MATS TORBERGSEN

Además, el histórico Celtic de Glasgow se quedó fuera de la máxima competición europea. El conjunto escocés sufrió un patinazo mayúsculo y cayó a manos del LASK Linz austriaco, que consiguió una remontada histórica remontando cuatro goles en un mismo partido y volviendo a la Champions 61 años más tarde.

Una 'manita' inexplicable

Tras ganar plácidamente por 3 a 0 el choque de ida disputado el 19 de agosto en el Celtic Park, parecía que el equipo británico tenía la eliminatoria muy bien encarrilada. Ese pensamiento tomó todavía más fuerza cuando McGregor avanzó a 'Los Celtas' en el minuto 21 del encuentro de vuelta.

Los aficionados del Celtic ya se veían en su estadio escuchando el himno de la Champions una temporada más tras alcanzar los dieciseisavos de final en la campaña anterior, pero la eliminatoria tuvo un giro brusco de guión.

Moses Usor puso el 1-1 en el minuto 32, resultado con el que el partido se fue al descanso. En la reanudación, los austriacos marcaron dos goles más en el primer cuarto de hora de la segunda parte. La eliminatoria estaba 3-4, todavía favorable a los escoceses, pero estaba cantado cómo iba a terminar.

Sin embargo, para más épica aún, Flecker lo empató en el minuto 90 y mandó el cruce a la prórroga de manera 'in extremis'. Finalmente, en el minuto cuatro de la segunda parte del tiempo extra, Samuel Adeniran completó la remontada. Y todavía pudo poner tierra de por medio, pero erró un penalti en el 115.

Breve experiencia europea

La clasificación para la fase de grupos de la Champions League es todo un hito para el conjunto austriaco, que regresa a la máxima competición europea por equipos tras 61 años de ausencia. En los últimos años, su participación por Europa había sido muy poco destacable. Compaginando Europa League y Conference League, el mayor éxito fue en 2020 cuando alcanzó los octavos de final. La temporada pasada se quedó en las fases previas de la Conference.

En cambio, a nivel nacional, en las últimas campañas había logrado finalizar tercero en la Bundesliga Austria y quedándose muy cerca de levantar la Copa, pero alcanzó el punto más álgido la temporada anterior. Consiguió un meritorio doblete austriaco, ganando la Bundesliga y la Copa de Austria por primera vez en su historia.

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Esta ciudad de 214.987 habitantes escuchará el himno de la Champions League 61 años después y podrá disfrutar del mejor fútbol del continente tras muchos años llenos de sinsabores.