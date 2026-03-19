LaLiga aplasta a la Premier: repaso brutal y mensaje a Europa

La Premier League arrasó a LaLiga en el pasado mercado de fichajes estival. Las cifras no admiten debate: 3.560 millones frente a 683,02. En los despachos, la distancia es abismal. Nadie lo discute. Pero el fútbol se decide en el césped… y ahí la historia cambia. Sí, la Premier colocó a cinco de sus seis representantes en el Top-8, mientras que el Barça fue el único español que logró colarse entre los ocho mejores. A la hora de la verdad, sin embargo, no hubo discusión. Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid no tuvieron piedad: pleno de victorias, autoridad total y un mensaje rotundo al resto de Europa.

El global de 20-9 asusta... y mucho. Los blancos se encomendaron a un sobresaliente Fede Valverde e hicieron los deberes en el Santiago Bernabéu para dejar prácticamente noqueado a un Manchester City que ni las vio venir.

20-9

En Mánchester, la tempranera expulsión de Bernardo y el posterior penalti transformado por Vinicius terminaron por decidir la eliminatoria (global de 5-1). Se reafirmó, además, que el Real Madrid es la auténtica 'bestia negra' - 'bestia blanca' en este caso - de Pep Guardiola.

Pep Guardiola, durante el duelo contra el Madrid / ADAM VAUGHAN

Más ajustada estaba la eliminatoria entre Barça y Newcastle tras el 1-1 salvado por Lamine Yamal desde los once metros en St. James' Park. La intensidad y electricidad de los de Eddie Howe sobrepasó a un errático conjunto culé que se tomó su propia venganza ante las más de 56.000 gargantas que se dieron cita en el Spotify Camp Nou y disfrutaron de una goleada descomunal: 7-2 (8-3 en el global).

Tras una primera mitad de ida y vuelta constante que acabó 2-2, los culés dieron un paso al frente y endosaron hasta cinco goles a las 'urracas' en 45 minutos.

Por su parte, los colchoneros, pese a caer por 3-2 en Londres, remataron la faena iniciada en el Riyadh Air Metropolitano. Aquel 5-2 fue suficiente para que los de Diego Pablo Simone eliminaran a un Tottenham que lo intentó hasta el último suspiro. Ahora, les toca medirse al Barça en unos cuartos de final que prometen. De esta forma, habrá un equipo español en las semifinales de la Champions.

No nos olvidemos de un Chelsea que fue despedazado por un París Saint-Germain que oposita más que nunca a la 'Orejona'. El 8-2 de global escoció a unos 'blues' y a un Liam Rosenior que dejó una imagen curiosa al darle una nota a Garnacho cuando iba a saltar al terreno de juego a cinco minutos del final y teniendo que levantar seis goles en contra.

Liam Rosenior dando instrucciones a Alejandro Garnacho en el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League entre Chelsea y PSG / TV

Arsenal y Liverpool se salvan

Cuatro de seis. Arsenal y Liverpool son la excepción de la norma. Los 'gunners' solventaron la papeleta en el Emirates y se impusieron por 2-0 al Bayer Leverkusen, mientras que los de Arne Slot remontaron el 0-1 de la ida en Anfield con un contundente 4-0 que refuerza su moral.

Es la primera vez en la historia de la Liga de Campeones que cuatro clubes de un mismo país quedan eliminados en la misma ronda eliminatoria. Entre los seis equipos ingleses se encajaron 30 goles, llevándose Chelsea y Newcastle la peor parte.

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En la Fase liga, los equipos de la Premier ganaron 32 de 48 partidos posibles; en los octavos, apenas sumaron tres de 12 triunfos. Se viven días complicados en Inglaterra.