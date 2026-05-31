Kvaratskhelia sacude el Balón de Oro: el talento que borró la sombra de Mbappé

Lo lamentó una voz autorizada en el fútbol francés como Andrés Onrubia en una conversación con SPORT: "Sin Mundial, para mí sería el favorito para el Balón de Oro". Su selección, Georgia, sí estuvo en la pasada Eurocopa y se citó con España en octavos, llegando a ponerle contra las cuerdas con un tempranero 0-1, aunque La Roja supo darle la vuelta y acabar 4-1. Sin embargo, no estará en la cita de Estados Unidos, Canadá y México. Y eso, desafortunadamente, pesa mucho a la hora de decidir al sucesor de Ousmane Dembélé.

Kvicha Kvaratskhelia (Tiflis, 2001) ha sido, sin lugar a dudas, Mr. Champions. Fue el primer futbolista en marcar o dar una asistencia en siete partidos consecutivos de la fase eliminatoria de una misma edición de la máxima competición continental. Que esté entre los candidatos al Balón de Oro no es para nada descabellado.

Escándalo de jugador

Bicampeón de Europa, 'Kvaradona' - como lo bautizaron en Nápoles - forzó el penalti que transformó Dembélé y ponía el 1-1 en el marcador del Puskás Arena. Con otra Orejona en su palmarés, acaba su temporada de consagración con 10 dianas y siete asistencias en la Champions. Fue, hablando en plata, el fichaje galáctico para llenar el vacío que había dejado Kylian Mbappé el verano anterior tras poner rumbo - después de varios amagos - al Real Madrid.

En seis meses, marcó ocho goles y repartió ocho asistencias en 32 partidos entre todas las competiciones. Esta temporada suma 19 tantos y 11 pases de gol en 48 encuentros. Hay un detalle que llama especialmente la atención: anotó más dianas (y asistencias) en la Champions que en la Ligue 1. Diez y siete por ocho y cuatro.

Es fascinante la facilidad con la que es capaz de frenar y recortar en seco, cambiar de ritmo o armar rápido el disparo cuando no tiene espacios. Mete el cuerpo de maravilla y maneja ambas piernas. No deja de correr en todo el partido. Y se deja la piel por el equipo. Literalmente: se solló la pierna.

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Los focos suelen apuntar a Dembélé o Vitinha, pero Kvicha es uno de los grandes responsables de que el Paris Saint-Germain haya revalidado la corona europea. Representa a la perfección la identidad colectiva que Luis Enrique ha construido en este PSG.