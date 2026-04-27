Kvaratskhelia: “Con Luis Enrique tienes que defender como si tuvieras muchísima hambre”

Khvicha Kvaratskhelia concedió una rueda de prensa este lunes junto a su entrenador Luis Enrique para hablar sobre la previa de la ida de semifinales de la Champions League entre PSG y Bayern de Múnich, que se disputará en el Parque de los Príncipes este martes a las 21:00 h.

"Será un partido especial porque los alemanes tienen jugadores fantásticos y porque estamos en semifinales, pero cada partido es muy importante para nosotros. Es un juego colectivo, somos capaces de todo, confiamos los unos en los otros", expuso Kvaratskhelia.

Al conjunto de Luis Enrique se le presenta un partido muy difícil en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, pero tal como ha expresado el técnico asturiano en rueda de prensa, el PSG es el mejor equipo de Europa. "No hay mejor equipo que nosotros", dijo el entrenador español.

La actitud ganadora de Luis Enrique se traslada directamente a sus jugadores y Kvaratskhelia se ha erigido en representación del resto de sus compañeros: "Será un partido difícil porque el Bayern está en un gran momento de forma, pero somos el PSG. Somos capaces de cualquier cosa. Lo daremos todo en la cancha".

“Sabemos que podemos vencer a cualquier equipo del mundo. Creemos en nosotros mismos” Khvicha Kvaratskhelia — Jugador del PSG

Cuando le preguntaron por el último enfrentamiento ante el Bayern, Kvaratskhelia se sinceró. "Recuerdo ese partido; no fuimos tan buenos como ellos, y además teníamos algunos lesionados. En la segunda parte, demostramos que éramos capaces de cualquier cosa y que podríamos haberles ganado, pero no pudimos marcar suficientes goles", declaró el georgiano.

El vigente campeón de la Champions League quiere levantar su segunda 'Orejona' consecutiva después de vencer por 5-0 al Inter de Milán en la final de 2025. Luis Enrique encontró la clave en la presión alta sobre el rival en esa final; todos recordamos la imagen de Ousmane Dembélé esperando al saque de portería de Yann Sommer como un cazador a punto de capturar a su presa.

Ahora, el equipo parisino piensa en repetir aquella hazaña. 'Lucho' ya sabe que 'el mejor ataque es una buena defensa' y ese pensamiento lo exige a sus futbolistas. “Luis Enrique me ayudó a mejorar en defensa. Estoy trabajando mucho en eso”. “Con Luis Enrique, tienes que defender como si tuvieras muchísima hambre”, comentó Kvaratskhelia.

El georgiano también tuvo tiempo para bañar en elogios a su compañero Dembélé cuando le preguntaron por el francés: "No necesito trabajar mucho con Dembélé. Jugar con él es un verdadero placer. Puede hacer de todo en la cancha. Verlo jugar es una gran alegría. Me facilita mucho el trabajo en el campo. Por eso ganó el Balón de Oro, y creo que puede ganar este premio varias veces más".

Kvaratskhelia admitió que se encuentra en una buena condición física y está preparado para el desafío de este martes ante el Bayern. El extremo del PSG acogió con gusto su mote 'Kavaradona' que, con mucho respeto y admiración hacia el 'Pelusa', espera sacar su versión 'maradoniana' contra el 'gigante bávaro'.