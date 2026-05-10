Kvaratskhelia, el 'galáctico' que hizo olvidar a Mbappé: "Sin Mundial, para mí sería el favorito para el Balón de Oro"

Kvicha Kvaratskhelia (Tiflis, 2001) es un escándalo de jugador. Y, este año, lleva puesta la etiqueta de 'Mr. Champions'. Hay un dato - histórico, por cierto - que habla por sí solo: es el primer futbolista en marcar o dar una asistencia en siete partidos consecutivos de la fase eliminatoria de una misma edición de la Champions League. Que esté entre los candidatos al Balón de Oro no es para nada descabellado.

Bautizado como 'Kvaradona' tras su llegada al Nápoles, conduciéndoles hacia su primer 'Scudetto' desde la época de El Diego (89/90), se mudó a París en enero de 2025. El Paris Saint-Germain llevaba meses siguiéndole la pista y desembolsó 70-75 millones de euros, convirtiéndolo en el fichaje más caro de aquel mercado invernal. El conjunto partenopeo pagó calderilla por el georgino en julio de 2022: 13,3 millones.

Fue, hablando en plata, el fichaje galáctico para llenar el vacío que había dejado Kylian Mbappé el verano anterior tras poner rumbo - después de varios amagos - al Real Madrid. Su adaptación más que inmediata, fue inexistente. Entendió qué demandaba Lucho y se adueñó de la banda izquierda de un temible tridente que completarían Desiré Doué y Ousmane Dembélé como falso '9'.

Neves celebra su gol contra el Bayern con Kvaratskhelia, Doué y Dembélé / EFE

'Mr. Champions'

En seis meses, marcó ocho goles y repartió ocho asistencias en 32 partidos entre todas las competiciones. Esta temporada suma 18 tantos y 10 pases de gol en 44 encuentros. Hay un detalle que llama especialmente la atención: lleva más dianas (y asistencias) en la Champions que en la Ligue 1. Diez y seis por siete y cuatro.

'Kvara' en la fase eliminatoria de la Champions Playoff ida vs Mónaco: Ni gol ni asistencia

Playoff vuelta vs Mónaco: Gol

Octavos ida vs Chelsea: Dos goles y una asistencia

Octavos vuelta vs Chelsea: Gol

Cuartos ida vs Liverpool: Gol

Cuartos vuelta vs Liverpool: Asistencia

Semifinales ida vs Bayern: Doblete

Semifinales vuelta vs Bayern: Asistencia

Es 'Mr. Champions'. No hay lugar a discusión. Y no solo por sus números. Porque sí, son una auténtica locura, pero también lo es su influencia en el PSG. En ataque y en defensa. No conforme con el doblete en la ida, asistió a Dembélé en el 0-1 que dejó muy tocado al Bayern: pared a un toque con Fabián, galopada increíble por izquierda y pase atrás al 'mosquito'.

Es el único jugador en la historia de la Liga de Campeones que ha sumado una participación en un gol en siete partidos seguidos de la fase eliminatoria: tan solo no marcó o asistió en el partido de ida de los playoffs contra el Mónaco disputado en El Principado.

Es fascinante la facilidad con la que es capaz de frenar y recortar en seco, cambiar de ritmo o armar rápido el disparo cuando no tiene espacios. Mete el cuerpo de maravilla y maneja ambas piernas. Además, no escatima en esfuerzos defensivos: es el tercer delantero con más recuperaciones (27,6) de toda la Champions League, solo superado por Barcola y Hauge. No deja de correr en todo el partido. Sus presiones y cortes defensivos se celebraron como goles en el banquillo parisino.

Lástima que no vaya a estar en la Copa del Mundo. Su selección, Georgia, sí estuvo en la pasada Eurocopa y se citó con España en octavos, llegando a ponerle contra las cuerdas con un tempranero 0-1, aunque La Roja supo darle la vuelta y acabar 4-1. Una voz autorizada en el fútbol francés como Andrés Onrubia lo tiene claro: "Es un fenómeno. Sin Mundial, para mí sería el favorito para el Balón de Oro".

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