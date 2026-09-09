Kompany sigue pidiendo calma con Musiala tras sus desmayos: "Debemos tener paciencia"

El Bayern de Múnich iniciará la UEFA Champions League este jueves 10 de septiembre ante el Bodø/Glimt en el Allianz Arena, con la intención de arrancar con buen pie una aventura europea que desde el conjunto bávaro se espera que concluya con la consecución de su séptima 'orejona'.

Eso sí, para lograr el cometido, la primera piedra en el camino no debe ser infravalorada, pues si bien el gigante alemán es el gran favorito al recibir como local a un club más modesto, no menos cierto es que el rival se trata justamente de la gran sorpresa del año pasado, ya que los nórdicos alcanzaron los octavos tras superar al Manchester City y al Atlético de Madrid en la fase de liga y doblegar al Inter de Milán en la ronda de play-offs de dieciseisavos.

"En los equipos noruegos siempre se ve que corren mucho"

En la rueda de prensa previa al choque europeo, Vincent Kompany quiso poner en valor lo logrado por el equipo de moda del curso 25-26. "El Bodø/Glimt es una historia fantástica para el fútbol. Todos los jugadores tienen gran capacidad para correr, todos quieren defender y presionar. Con el dinero del que disponen, en teoría no deberían poder competir con los demás equipos, pero lo hacen: ese es el mayor elogio que se les puede hacer", repasó el técnico belga.

Preguntado por el desarrollo del fútbol noruego en los últimos tiempos, Kompany afirmó que "ha avanzado mucho", además de destacar que "en los equipos noruegos siempre se ve que corren mucho, el Bodø/Glimt es un equipo fantástico y sabe correr". Eso sí, pese a destacar su fortaleza física, el exjugador del Manchester City no esconde que tiene la sensación "de que están surgiendo jugadores que son muy buenos técnicamente y que, además, lo dan todo en cuanto a correr y luchar".

Musiala tras desplomarse con el Bayern / X

Sobre los futbolistas que se mantenían en duda para el estreno en Europa, Kompany aclaró la situación de Gnabry y apeló a la paciencia con Musiala, después de sus episodios de pérdida de conciencia: "En cuanto a Serge Gnabry, tendremos que ver cómo va y hablar después del entrenamiento; es posible que juegue. Pero queremos asegurarnos de que se sienta a tope. Jamal Musiala ya ha disputado algunos minutos, pero sigue en fase de recuperación. Se ha sentido bien desde que volvió a entrenar con el equipo. Estamos lo más cerca posible de la normalidad, pero también debemos tener paciencia".

Por su parte, el futbolista que lo acompañó en la comparecencia ante los medios fue Manuel Neuer, quien no esconde que uno de los motivos que le han llevado a continuar otro año ha sido el poder volver a proclamarse campeón de Europa. "Tenemos el potencial necesario, y esa fue también una de las razones por las que decidí seguir. Para mí, personalmente, lo significaría todo poder ganar la Liga de Campeones por tercera vez", declaró el guardameta.