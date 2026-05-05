CHAMPIONS LEAGUE
Kompany: "Algunos piden más pragmatismo, pero lo más pragmático es ganar los partidos"
El entrenador del Bayern confía en darle la vuelta a la eliminatoria en el Allianz. La ida fue una absoluta locura que se llevó el PSG por la mínima (5-4)
EFE
El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, dijo que cree que su equipo y el PSG saldrán este miércoles al campo con la misma mentalidad que en el partido de ida, que se saldó con un 5-4 para el club francés, y que ninguno de los dos rivales saldrá a especular, sino a librar un duelo a lo largo y ancho del campo.
"Hay que pensar en lo que ha llevado a los dos equipos hasta aquí. Eso es algo que no puedes cambiar en el último momento. Pro eso es difícil imaginar que el PSG salga con un planteamiento distinto. Lo mismo vale para nosotros", dijo el preparador belga.
Para el Bayern, según Kompany, es igual ganar 1-0 o 5-4 para alcanzar la prórroga o 2-0 o 6-4 para alcanzar la final y no se trata ahora de cambiar por completo el planteamiento que ha llevado al equipo a un nuevo récord de goles en la Bundesliga. "Algunos piden más pragmatismo pero lo más pragmático es jugar a ganar los partidos. Para ello se necesita hacer un gol más que el rival", subrayó.
No se trata ahora, según Kompany, de cambiarlo todo sino de afinar pequeños detalles. "Se trata de afinar pequeños detalles. Los jugadores tienen que ser fortalecidos en aquello que han hecho bien a lo largo de la temporada", agregó. En el mismo sentido, Kompany descartó recurrir a alguna innovación táctica de última hora al responder una pregunta sobre esa posibilidad.
"Responder afirmativamente a esa pregunta sería una respuesta idiota. Un partido como el de mañana es un partido de los jugadores, no del entrenador. Mi papel es fortalecerlos", afirmó. Por otra parte, Kompany se mostró satisfecho de que, con excepción de Serge Gnabry que sigue siendo baja, todos los jugadores estén otra vez a disposición.
"Serge lamentablemente no estará pero los otros han vuelto", dijo a propósito del regreso a los entrenamientos de Lennart Karl, Raphael Guerreiro y Tom Bischof, que podrán estar en la convocatoria.
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