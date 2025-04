Kompany confía a pesar de las bajas: "Tenemos que mirar hacia delante"

Inter y Bayern Múnich dirimirán en la primera de las dos citas este martes (21.00h) quién se queda con el primer asalto de los cuartos de final de la Champions League. En Alemania, los germanos que dirige Vincent Kompany tendrán la dura tarea de resistir ante el todopoderoso italiano con una infinidad de bajas en su once.

Davies, Coman, Neuer, Upamecano y Jamal Musiala son algunos de los protagonistas que no estarán para comenzar a encarrilar la potencial clasificación a semis de una competición que se quedaron a las puertas de ganar en 2023.

En la rueda de prensa previa al partido, Kompany fue consultado sobre cómo suplirá las diversas bajas con las que cuenta en el equipo. Una opción para suplir a Musiala puede ser la de Thomas Müller, justo la semana en la que el legendario producto de la cantera bávara anunció su despedida para el final de temporada tras más de 15 años en el primer equipo.

"TENGO FE EN ESTOS JUGADORES"

"Lo más importante es la preparación para el partido contra el Inter, esta decisión hay que respetarla. La carrera de una leyenda como él es muy grande y hay que respetarla, es un tema importante pero en última instancia mi papel es prepararnos para el próximo partido. Tengo que decidir quién jugará en el campo y pensar en eso. Dicho esto, en el Bayern siempre hablamos de él, pero en los últimos días nuestra mente está completamente centrada en el Inter, aunque es normal hablar de una leyenda como Thomas", comentó Kompany sobre Müller.

No dudó en rescatar que, a pesar de las bajas, confía en los suyos: "Hemos entrado en una situación difícil. Pero estamos en la Champions y tenemos que mirar hacia delante, no hacia atrás. Los jugadores disponibles lo darán todo, los que salgan al campo siempre han entrenado al máximo nivel y darán su aporte. Tengo fe en estos jugadores, no quiero quejarme y no quiero cambiar nuestro objetivo ni mis estrategias".

Eso sí, no quiso Kompany dar muchas pistas sobre el once: "No quiero revelar demasiada información, ya hemos jugado un par de partidos sin Jamal. No es el comienzo de la temporada, pero casi el final: puedes mirar atrás y ver las soluciones creativas que hemos adoptado para reemplazarla. Tengo que ver qué necesitamos para el partido de mañana, es difícil sustituir a un talento como Musiala, pero queremos mostrar a otros jugadores de la plantilla sus cualidades también".

Según las previsiones de la prensa germana, el Bayern saldrá con Ürbig bajo palos, Laimer junto a Kim, Dier y Guerreiro en defensa; Palhinha y Kimmich en el doble pivote; Olise, Sané y Thomas Müller en ofensiva y, como único referente de área, Harry Kane.