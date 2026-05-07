CHAMPIONS LEAGUE
Kompany: "No soy capaz de estar decepcionado mucho tiempo. Volveremos a intentarlo"
El técnico belga atendió a los medios tras la eliminación del Bayern frente al PSG
EFE
Vincent Kompany aseguró tras la eliminación del Bayern ante el PSG que no tiene la capacidad de estar decepcionado durante mucho tiempo y que su equipo volverá a intentar ganar la máxima competición de clubes europea.
"No tengo la capacidad de estar decepcionado mucho tiempo. Naturalmente es amargo; los dos partidos fueron apretados y jugamos ante un gran rival", declaró a 'DAZN'.
"Pero todo sigue. Los dos partidos los definieron detalles con una gran calidad de ambos equipos. Lo intentamos todo. Felicitaciones al PSG. Volveremos a intentarlo", agregó.
El belga dijo que mañana para él el tema de la eliminación estará liquidado. "Sé que algunos jugadores tendrán días difíciles, pero para mi todo habrá quedado atrás. Sólo me da más motivación", concluyó.
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