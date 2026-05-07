Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resumen Bayern - PSGBayern - PSGFinal ChampionsBOEQuinta plaza ChampionsCuantas Champions tiene el BayernCuantas Champions tiene el PSGPichichi ChampionsRüdigerSimeoneLuis EnriqueAnsu FatiMourinhoMateu LahozBarça - Nantes balonmanoFinal Four EuroligaPanathinaikos - Valencia BasketFinal 8 Hockey PatinesClasificación La VueltaVuelta a España femenina Etapa 5Rafa Jódar RomaHorarios MotoGPBarcelona Final Champions FemeninaUFCGiro ItaliaMikel ArtetaPS Store
instagramlinkedin

CHAMPIONS LEAGUE

Kompany: "No soy capaz de estar decepcionado mucho tiempo. Volveremos a intentarlo"

El técnico belga atendió a los medios tras la eliminación del Bayern frente al PSG

Kompany, durante el Bayern-PSG

Kompany, durante el Bayern-PSG / ANNA SZILAGYI / EFE

EFE

Vincent Kompany aseguró tras la eliminación del Bayern ante el PSG que no tiene la capacidad de estar decepcionado durante mucho tiempo y que su equipo volverá a intentar ganar la máxima competición de clubes europea.

"No tengo la capacidad de estar decepcionado mucho tiempo. Naturalmente es amargo; los dos partidos fueron apretados y jugamos ante un gran rival", declaró a 'DAZN'.

"Pero todo sigue. Los dos partidos los definieron detalles con una gran calidad de ambos equipos. Lo intentamos todo. Felicitaciones al PSG. Volveremos a intentarlo", agregó.

Noticias relacionadas

El belga dijo que mañana para él el tema de la eliminación estará liquidado. "Sé que algunos jugadores tendrán días difíciles, pero para mi todo habrá quedado atrás. Sólo me da más motivación", concluyó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL