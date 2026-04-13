Koke da con la clave para vencer al Barça en la Champions: "Nos conocemos perfectamente"

Será el sexto partido que disputen esta temporada el Atlético de Madrid y el Barcelona en la temporada, esta vez con un boleto a las semifinales de la Champions League en juego.

Con la ventaja (2-0) en el marcador global, el Atlético de Madrid tendrá la ventaja de cerrar la eliminatoria en casa, pero en la mirada de Koke, sellar la clasificación no será solo cuestión de defender el resultado agregado, sino de exhibir su estilo de juego y romper el del Barça de Hansi Flick.

"Es importantísimo salir de la presión que suelen hacer. Son un equipo que presiona muy alto, que tira la línea casi hasta el centro del campo, que te presiona, que te ahoga y ahí está la personalidad de nosotros en querer jugar, querer (tener) el balón, de ofrecerse y de hacer movimientos de ruputura", sentenció Koke Resurreción en la rueda de prensa previo al encuentro.

"Llevamos muchos partidos enfrentándonos este año. Nos conocemos perfectamente y va a ser muy importante el quitarles el balón, atacarles bien a los espacios y tener esa personalidad de querer el balón y no perderlo", sentenció el mediocampista madrileño.

Koke disputa un balón con Fermín López durante el juego de ida entre Atlético de Madrid y Barcelona en los cuartos de final de la Champions League / EFE

A repetir la historia

El Atlético de Madrid ha disputado las semifinales de la Champions League en seis ocasiones, de las cuales Koke ha jugado tres: 2013-14, 2015-16 & 2016-17. Precisamente, a las primeras dos de dichas semifinales accedieron eliminando al Barcelona en cuartos de final.

"Recuerdo toda la gente cómo estaba en el (Estadio Vicente) Calderón tanto en el 14, como el 16; y necesitamos a toda nuestra gente que esté como en esa época. Eso es lo que esperamos, tener buenos recuerdos y ojalá sea una noche bonita para todos la de mañana", manifestó Koke, quien anotó el solitario gol de la victoria en la vuelta de los cuartos de final en 2014.

'Koke' y Lamine Yamal durante una jugada mano a mano en el juego de ida de los cuartos de final de la Champions League / EFE

Como dejó ver en la rueda de prensa, ni siquiera la derrota (1-2) ante el Sevilla en LaLiga le ha bajado los ánimos al equipo, que permanece con el objetivo en la mira y sin intención de perderlo.

"Es normal que en el Barcelona tengan esa ilusión y esas ganas de remontar. Mis compañeros están motivados, con respeto al rival que nos enfrentamos, pero con muchísimas ganas de hace run partidazo aquí, en nuestro estadio, y llevarnos el partido para poder estar en semifinales", sentenció Koke.

Como si fuera una final

Ya con la final de la Copa del Rey el próximo 18 de abril en la mira, el Atlético de Madrid tiene a la vista la posibilidad de alcanzar una nueva, pero sin precipitarse en los planes, primero buscará cerrar la serie en el Metropolitano, del cual ha hecho una fortaleza al ganar cinco de seis partidos que se han jugado en la Champions League.

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"No pensamos en lo que pueda venir después, sino este partido afrontarlo como una final, como siempre afrontamos todos los partidos y es lo que vamos a hacer mañana, jugarlo como una final e ir a por el partido para ganarlo", sentenció Koke.