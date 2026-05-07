Al-Khelaïfi presume de Luis Enrique: "Es mi mejor decisión, hablé 15 años para ficharle, ha revolucionado el fútbol"

Nasser Al-Khelaïfi tardó años y años en sonreír. El dueño del PSG soñaba temporada tras temporada con conquistar una Champions que justificase su millonario proyecto al frente del club parisino, siempre sin éxito. Hasta que llegó Luis Enrique. Y ahora no solo ya es campeón de Europa, sino que además está a las puertas de revalidar el título cosechado la pasada temporada.

Porque Luis Enrique ha metido al PSG en otra final de la Liga de Campeones, la segunda consecutiva, maravillando al mundo con un despliegue ofensivo brutal que le ha permitido cargarse al Bayern con un global de 6-5.

Muy emocionado se le vio al técnico asturiano tras el encuentro, pero no más que a un Nasser Al-Khelaïfi que le lanzó todo tipo de elogios. "Luis Enrique es realmente el mejor activo, el mejor, mi mejor decisión. Hablé durante los últimos 15 años para ficharlo", dijo en declaraciones al programa 'CBS Sports Golazo'.

Nasser al-Khelaïfi celebra el pase a la final / EFE

"Es un entrenador fantástico, el mejor entrenador del mundo, pero también como persona, es increíble cómo maneja el día a día, a los jugadores, todo, incluso con los medios, que en Francia a veces no es fácil, pero él es fantástico", añadió el dueño del PSG sobre el responsable de todos los éxitos del equipo.

Pero no se quedó ahí el qatarí: "Es un orgullo tener a Luis Enrique en el club, a todos los que están haciendo historia. Y esto es lo que queremos. Tenemos ADN, hoy lo demostramos. No son sólo futbolistas, son auténticos guerreros".

La revolución y los Balones de Oro

Y ya con el propio 'Lucho' a su lado en zona mixta, Al-Khelaïfi se abrazó a él y aseguró que el entrenador español ha revolucionado el fútbol moderno: "Revolucionó el fútbol, no solo en el Paris Saint-Germain, sino todo el fútbol. Estoy muy orgulloso de él y realmente es el mejor entrenador del mundo".

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Eso sí, el éxito de Luis Enrique no se entendería sin el desembolso millonario que año tras año ha protagonizado el jeque del PSG, que incluso se atreve a pronosticar que el club recibirá los próximos Balones de Oro: "Se trata de un plan para el futuro, reunir a los mejores talentos para trabajar juntos, con el entrenador. Podríamos tener jugadores ganando el Balón de Oro en los próximos 3, 4 o 5 años, con diferentes jugadores".