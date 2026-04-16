Kane no quiere falsos relatos: "Hubo decisiones en contra nuestra todo el partido"

Si no lo había demostrado ya, el Bayern Múnich de Vincent Kompany oposita claramente a levantar esta Champions League en Budapest. Para ello, los bávaros deberán eliminar al Paris Saint-Germain de Luis Enrique en semifinales, con el factor campo a favor. Un rival que impone respeto, porque "es uno de los mejores equipos de Europa", pero que no atormenta a un Bayern que siente que "podemos ganar a cualquiera cuando estamos a nuestro mejor nivel", según las palabras de su estrella, Harry Kane.

El internacional inglés no falló a su cita con el gol. Ni en la ida ni en la vuelta. Marcó en el Santiago Bernabéu y repitió en el Allianz Arena para demostrar que es uno de los delanteros más letales del mundo y para eliminar al Real Madrid de la Champions League. Los blancos, tras el pitido final, dejaron una imagen muy triste sobre el césped, yéndose directamente a por el árbitro y negándose después a hablar en zona mixta. Solo compareció Álvaro Arbeloa, quien aseguró que el colegiado se había "cargado el partido".

Arbeloa lamentó la derrota en Múnich / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por su parte, Harry Kane no quiere que haya falsos relatos sobre lo sucedido en el Allianz Arena y aportó su visión del encuentro: "Me siento bien, me siento cansado. Fue un partido duro, muy físico. Terminar de la manera en que lo hicimos fue especial, el haber formado parte de ello. Creo que en el cómputo de los dos partidos merecimos la victoria y ahora podemos disfrutarla", comentó el ariete, que se mojó con las decisiones polémicas de Slavko Vinčić.

Champions

"Hubo decisiones que fueron en nuestra contra durante todo el partido y las reglas son las reglas. Era una tarjeta amarilla clara, he tenido un par de esas en mi carrera que me han afectado. El árbitro tiene que tomar una decisión ahí y hoy cayó de nuestro lado", afirmó sobre la expulsión de un Eduardo Camavinga que se retiró del campo atónito.

Ahora, si quieren estar en la final de Budapest, deben dejar por el camino al todopoderoso Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que se ha deshecho del Liverpool de Arne Slot con facilidad: "Cuando le ganas a un equipo como el Real Madrid, especialmente en las fases finales de la Champions League, te da confianza. Pero hemos hablado de esto todo el año: estar en esta fase, seguir en todas las competiciones, y este es el momento de dar el paso adelante. Sentimos que podemos ganar a cualquiera cuando estamos a nuestro mejor nivel y lo necesitaremos en la próxima ronda porque el PSG es uno de los mejores equipos de Europa. Tenemos la oportunidad de ganar la liga este fin de semana, así que esperamos poder conseguirlo y tenemos una gran semifinal en la copa. Muchos partidos importantes, mucho por lo que luchar", declaró, muy confiado en lo que es capaz de lograr su equipo.