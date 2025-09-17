Kane y Luis Díaz miden al Chelsea de Maresca

La Champions League 2025-26 arranca con un choque de alto voltaje en Múnich. El Allianz Arena será testigo este miércoles del reencuentro entre Bayern y Chelsea, rivales en la inolvidable final de 2012, que ahora se cruzan en la primera jornada de la fase de liga. Un duelo de aspirantes con dinámicas distintas: los alemanes llegan lanzados, los londinenses en fase de construcción.

El conjunto de Vincent Kompany ha firmado un inicio impecable: cinco victorias en cinco jornadas de Bundesliga, un título ya en el bolsillo con la Supercopa alemana y una goleada reciente al Hamburgo (5-0). Con ese impulso afrontan un nuevo reto continental, conscientes de que la espera por volver a reinar en Europa se alarga desde 2020. La estadística también juega a su favor: el Bayern encadena 34 partidos sin perder en la fase incial como local y ha ganado el estreno en Champions en cada una de las últimas 22 temporadas.

LOS CAMPEONES DEL MUNDO, A ESCENA

La atención recae sobre Harry Kane, líder indiscutible en ataque y gran referencia ofensiva, y sobre Luis Díaz, que ha irrumpido con fuerza en Múnich tras marcar en sus tres primeros encuentros de Bundesliga, batiendo registros históricos. Ambos encarnan la nueva versión ofensiva de un Bayern que busca reconquistar Europa con dinamismo y pegada. También cuentan con un Nico Jackson que se reencontrará con su exequipo.

Porque el rival no es menor. Chelsea regresa a la Champions tras dos años de ausencia, ahora bajo las órdenes de Enzo Maresca. Los ‘blues’ presumen del reciente título de la Conference League, que les convirtió en el primer club en ganar todas las competiciones de la UEFA, además del Mundial de Clubes, pero su arranque en la Premier ha sido extraño: aunque invicto, cuenta con dos empates que evidencian la falta de contundencia. Aun así, nombres como Cole Palmer o João Pedro garantizan talento en el frente ofensivo.

La enfermería condiciona a ambos: el Bayern pierde a Musiala, Davies e Ito, mientras que Chelsea llega sin Badiashile, Lavia, Delap y con Mudryk sancionado.

El recuerdo de 2012 siempre estará en el aire, pero el presente apunta a un Allianz Arena volcado con Kane y Díaz, llamados a liderar un estreno que puede marcar tendencia en esta edición de la Champions.