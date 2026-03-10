Ni sin Kane se detiene el rodillo: el Bayern borra a la Atalanta

Nunca hay que subestimar a un coloso como el Bayern. Nunca. Ni siquiera cuando Harry Kane no está sobre el terreno de juego. El ariete inglés causó baja ante el Gladbach por unas molestias y, aunque entró en la convocatoria, lo reservó Vincent Kompany viendo como el partido estuvo bajo control de principio a fin. Su ausencia, sin embargo, ni se notó en un New Balance Arena que sufrió el rodillo alemán. Stanisic, Gnabry y los dobletes de Olise y Nicolas Jackson firmaron el set que, salvo milagro de la Atalanta en Múnich, mete a los bávaros en cuartos (1-6).

“El Bayern siempre es favorito en Alemania y hoy es uno de los tres mejores de Europa”, una frase reciente de Lotthar Mathäus que cobra mucho sentido tras lo presenciado en Bérgamo. Prácticamente sin derrochar una gota de sudor, los bávaros se comieron a una 'Dea' que inició con una presión altísima, pero sucumbió a la artillería germana.

Stanisic puso el primero al aprovechar una empanada colectiva de los de Palladino. En un córner servido en corto, recibió Gnabry en línea de fondo, dejó correr el balón y le entregó el pase de la muerte al lateral, que solo tuvo que empujarlo. A partir de ahí, la sangría fue inevitable. Olise, con una jugada marca de la casa, y Gnabry, asistido por el francés, pusieron tierra de por medio en el marcador.

Davies, otra vez KO

Kompany movió el banquillo en la segunda mitad e introdujo a Jamal Musiala y Alphonso Davies, futbolistas que arrastran un largo periodo de inactividad y necesitan recuperar su mejor versión. Desafortunadamente, el lateral canadiense se retiró entre lágrimas en el minuto 70 tras sufrir una lesión muscular.

Jackson anotó el cuarto en una contra de libro y Olise completó una 'manita' que, minutos después convirtió en set en blanco el delantero cedido por el Chelsea. Pasalic, en el añadido, maquilló el resultado. El 'Ogro' mete miedo en Europa.