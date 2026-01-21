Kane asegura el top-8 para el Bayern

El Bayern se aseguró su presencia en el top ocho de la fase liga de la Liga de Campeones al ganar por 2-0 este miércoles al Royale Union Saint-Gilloise belga, con dos goles de Harry Kane, uno de ellos de penalti, tras pasar algunas dificultades en la primera parte y liquidar el duelo en la segunda.

El Bayern arrancó con una buena llegada en la que, tras un pase de Luis Díaz, el meta del Royale Union SG, Kjell Scherpen, le quitó la pelota prácticamente del pie a Kane cuando este iba a rematar. Después, en el minuto 4, hubo otro duelo —esta vez por aire, tras centro de Michael Olise— en el que Scherpen despejó de puños antes de que Kane llegase al cabezazo.

Esas dos llegadas, la primera con un gran desborde previo de Olise, parecían prometer una fiesta ofensiva de un Bayern que, sin embargo, no logró generar más ocasiones en los primeros 45 minutos. La mejor ocasión de la primera parte la tuvo el Union, con un cabezazo de David a centro de Khalali, ante el que Manuel Neuer reaccionó con una buena parada.

Kane rompe el muro belga

En ataque, el Bayern tuvo problemas para encontrar espacios ante un equipo que poblaba bien el centro de su área y que por las bandas logró frenar los intentos de Olise y de Luis Díaz. El conjunto alemán dominaba la posesión, pero se perdía en pases laterales o en balones al área que eran presa fácil de la defensa del USG.

Sin embargo, al inicio del segundo tiempo el Bayern logró romper pronto la resistencia del equipo belga. En el minuto 52, Kane marcó el primero de cabeza, tras un saque de esquina lanzado por Olise al primer poste. Apenas tres minutos después llegó el segundo, en el 55, también obra de Kane, de penalti, tras recibir una falta dentro del área cuando se disponía a definir.

Noticias relacionadas

El Bayern tuvo que jugar cerca de media hora con diez hombres por la expulsión de Minjae Kim, por doble amarilla, en el minuto 63, pero el contratiempo no alteró el guion del partido. Incluso en inferioridad numérica, el Bayern estuvo más cerca del tercero que el USG del descuento. En el 81, Kane falló un penalti al estrellar su disparo en el poste, y Olise desperdició una gran ocasión en el 84, al rematar por encima desde corta distancia.