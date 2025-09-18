Kairat Almaty, a por el mayor desplazamiento de la historia con un portero sin experiencia

Que el Kairat Almaty esté en la 71ª edición de la Champions League ya es un hito destacable. Sin embargo, todos los elementos que rodean su debut frente al Sporting CP, hacen del choque un espectáculo imperdible para esos ojos curiosos que no se quieren perder el estreno del campeón de Kazajistán.

Y es que con una distancia de 7.000 km y más de 11 horas en avión, 'El equipo del pueblo' protagonizará el desplazamiento más largo en la historia de la Champions. Además, afrontará el partido con Sherkhan Kalmurza en portería, un guardameta de 18 años sin apenas experiencia profesional tras las lesiones de Alexandr Zarutsky y Temirlan Anarbekov, primer y segundo portero, respectivamente.

Kalmurza, salvador ante la crisis en portería

Nacido en 2007, Kalmurza se vio obligado a enfundarse los guantes en la victoria de los suyos por 1-0 ante el FC Aktobe. El triunfo reafirmó el liderato del Kairat Almaty, ahora primer clasificado a dos puntos del Astana, y permitió que el joven portero del filial hiciera su debut oficial con el primer equipo kazajo. Ingresó en el minuto 19, después de que el segundo portero del equipo, Temirlan Anarbekov, fuera retirado del terreno de juego con una fractura de mandíbula que le descarta para el histórico debut europeo en el Estadio José Alvalade de Lisboa.

Temirlan Anarbekov con la selección de Kazajistán / KFF.KZ

La lesión de Anarbekov se suma a la delicada situación del Almaty bajo palos. Pues ya perdió a su guardameta titular, Alexandr Zarutsky, en la ida de los playoffs ante Celtic. El kazajo se retiró del campo en el minuto 75, cediendo su puesto a un Anarbekov que estaba frente a la mayor oportunidad de su carrera, pero recibió un fuerte revés del destino el pasado domingo.

El gran momento de Kalmurza

Con este dramático contexto bajo palos, Sherkhan Kalmurza tendrá en su mano -nunca mejor dicho- la posibilidad de mostrarse al mundo en el mayor escenario del fútbol de clubes: la Champions League. El inexperto portero kazajo se enfrentará a un reto mayúsculo, ya que tendrá la difícil tarea de contener el gran potencial ofensivo de un Sporting que tiene a Trincao, Luis Suárez o Pedro Gonçalves como principales armas ofensivas.

Los jugadores del Kairat Almaty celebran la histórica clasificación / Alikhan Sariyev

No obstante, sea cual sea el resultado, Kalmurza pasará a la historia de su club. Pues, a sus 18 años y prácticamente sin esperarlo, se convertirá en el primer portero en defender el arco del Almaty en la Champions League.

La historia se repite 10 años después

Casualidades de la vida, el Kairat Almaty debutará en la misma ciudad que el Astana, primer equipo de Kazajistán en jugar la Champions: Lisboa. No obstante, su rival patrio lo hizo en el Estadio Da Luz frente al Benfica, contendiente ciudadano del Sporting CP. De este modo, diez años más tarde, el club más importante del país de Asia Central se estrenará finalmente en la máxima competición de clubes. Y es que a diferencia del FC Astana, fundado en 2009 y máximo ganador de la Liga Premier de Kazajistán con 7 títulos, el 'Equipo del Pueblo' lleva representando a su región desde 1954.

Satpayev, la perla del Kairat Almaty que ya tiene atada el Chelsea / Instagram

Además, a lo largo del siglo XX se convirtió en el único equipo kazajo en participar en la Primera División de la URSS. Formó parte del superelenco futbolístico soviético hasta en 24 temporadas, materializando además un séptimo lugar en 1986 y dos títulos de Segunda División (1976 y 1983). Por otra parte, en la Liga Premier de Kazajistán, el Kairat Alamty ha conseguido hasta 4 títulos. El de 2020 le permitió disputar la fase de grupos de la primera Conference League, su única participación en una fase final europea hasta la fecha.

Todo lo que rodea a este equipo y su acceso a la máxima competición de clubes es único. A veces, el fútbol tiene estas cosas y los más pequeños pueden mirar a la cara, por unos segundos, a los más grandes del planeta. La expectación por el debut del 'Equipo del Pueblo' en la Champions League terminará este jueves a las 21.00. Esa noche el balón estrellado y el himno de Tony Briten volverán a sonar para Kazajistán, justo cuando el Kairat Almaty, con un portero inexperto bajo palos, intentará dar la sorpresa ante toda una entidad como el Sporting CP. Casi nada.