La Juventus se encomienda al milagro europeo

La ‘Vecchia Signora’ está obligada a salir victoriosa del Estadio Da Luz para mantener vivas sus escasas opciones de superar la fase de grupos A los pupilos de Allegri no les basta con vencer los dos próximos partidos, también deben esperar a los resultados de PSG y Benfica

La Juventus no pierde la fe y confía en que se produzca un milagro que le permita acceder a los octavos de final de la Champions. Lo tiene difícil, por no decir prácticamente imposible, ya que tras la sorprendente derrota ante el Maccabi Haifa no depende de si misma para culminar su objetivo. Las opciones siguen existiendo, pero para mantener vivo el sueño europeo primero deberán cosechar tres puntos del Estadio Da Luz.

Con tres puntos en su casillero particular por ocho de PSG y Benfica, la 'Vecchia Signora' tiene pie y medio fuera de la Champions, y su objetivo más factible es aferrarse a la posibilidad de mantener la tercera posición, aquella que da acceso a la Europa League. La una opción del cuadro italiano pasa por salir victorioso en sus dos próximos enfrentamientos y esperar que parisinos y lisboetas no sean capaces de sumar un solo punto.

Pensar en la posibilidad de que se cumplan estos requisitos es más propio de la ficción que de la realidad, pero el aficionado juventino se encomienda a la fe.

Alineaciones probables

Benfica: Vlachodimos; Junior, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Enzo, Florentino; Joao Mário, Rafa Silva, Neres; Ramos

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic

Árbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia).

Estadio: Da Luz