Juventus - Benfica: Horario y dónde ver el partido de la Champions League

El 2025 no está siendo como Thiago Motta esperaba para su Juventus. El técnico de la 'Vecchia Signora' ha tenido que ver cómo los suyos cayeron en las semis de Supercopa ante el Milan, fueron incapaces de ganar a Torino o Atalanta, se fueron del Diego Maradona con un 2-1 endosado por el Nápoles -primera derrota liguera de la temporada- y, además, tampoco pudieron vencer al Brujas en la 7ª jornada de la Champions League.

Ahora, afrontando la octava y última, el conjunto de Turín sabe que ya está clasificado a la próxima fase, aunque preferirá que sea octavos y no la ronda previa, guardada para los que no fueron capaces de ocupar el 'top 8'. Aún puede la Juve dar el salto, siendo 17º con 12 puntos y a solo uno del Leverkusen, octavo, pero necesitará ganar al Benfica (21.00h), un rival que se ha atragantado más de la cuenta en Europa para ellos.

Las 'Águilas', que llegan en peligro de eliminación tras caer en un partidazo ante el Barça (4-5), ocupan la casilla 21 con diez unidades y el pozo del adiós peligrosamente cerca (solo le separan dos puntos del Manchester City, 25º clasificado).

UNA TEMPORADA IRREGULAR

Contarán los portugueses con unos registros muy positivos para enfrentarse a una Juve que no le ha podido hacer frente a nivel continental. En los ocho partidos que han disputado hasta ahora, el Benfica gritó victoria en seis, contando apenas un triunfo juventino y un empate.

Apaunta el conjunto de Motta a romper esa racha y también la de sus empates. De hecho, la igualada ante el Brujas de la pasada jornada fue la 16ª de la temporada en todas las competiciones, una tendencia muy negativa que lastraría la ilusión de clasificarse directamente a octavos sin pasar por la indeseable ronda previa. El exjugador del Barça cuenta con un rendimiento irregular al frente del banquillo 'bianconero', siendo el peor tercer porcentaje de victorias de cualquier técnico en propiedad de la historia del club.

Eso sí, puede mejorar mucho sus prestaciones con un triunfo ante un rival que tendrá a un viejo conocido: Ángel di María. El argentino, suplente ante el Barça, apunta a titular en ataque acompañando a Schjelderup y a Vangelis Pavlidis, el letal atacante que le aplicó un hat-trick a los de Hansi Flick. Al frente, la Juve no podrá contar con Kolo Muani, fichaje invernal, debido a que no está inscrito para esta jornada de Liga de Campeones. Tampoco estará Dusan Vlahovic, lo que le da la referencia de ataque al argentino Nico González. Yildiz, aquejado por algunas lesiones, volvería al once titular tras lograr recuperarse.

¿Dónde ver el Juventus - Benfica?

En España, el partido de la última jornada de Champions entre Juventus y Benfica se podrá ver en directo y online a las 21.00h a través de Movistar+ Liga de Campeones. También puedes seguir toda la jornada de la Champions través de SPORT.es, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.