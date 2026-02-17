La Juve se quema en el infierno turco y queda al borde del KO

El Galatasaray dio este martes un paso de gigante hacia los octavos de final de la Champions League al batir en la ida del 'play-in' a la Juventus Turín (5-2), éxito sustentado en el doblete del neerlandés Noa Lang y condicionado por la expulsión del colombiano Juan Cabal en el minuto 67 que acabó con toda opción de remontada italiana.

No juega el Galatasaray unos octavos de final de Liga de Campeones desde hace 12 años, cuando lo consiguió por última vez en la temporada 2013-14 y cayó ante el Chelsea. Lo tiene ahora muy cerca, con tres goles de ventaja y con un Noa Lang desatado, goleador por vez primera desde su llegada a Turquía y verdugo de una 'Juve' que, pese a remontar un primer tanto en contra, permitió demasiado en el infierno turco.

Tuvo que ser precisamente Noa Lang el héroe del Galatasaray ante la 'Juve'. No había marcado un solo gol desde su llegada a finales de enero. Parece que el ex del Nápoles se reservó para regalar un último servicio al combinado partenopeo, históricamente enfrentado con la 'Vecchia Signora'. Gol para empatar el duelo cuando el combinado turco se puso por debajo en el marcador y diana para encaminar la goleada y poder viajar con un valioso colchón a Turín.

ISTANBUL (Turkey), 17/02/2026.- Juventus' Teun Koopmeiners celebrates after scoring 1-1 equalizer during the UEFA Champions League play-offs 1st leg match between Galatasaray SK and Juventus FC, in Istanbul, Turkey, 17 February 2026. (Liga de Campeones, Turquía, Estanbul) EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU / TOLGA BOZOGLU / EFE

No fue un partido fácil para el Galatasaray pese a su gran inicio. Porque al tanto del brasileño Gabriel Sara en el minuto 15, aprovechando un error clamoroso en salida de balón de Yildiz, le siguió el doblete de Teon Koopmeiners. El neerlandés volvió a formar como centrocampista y demostró lo que en su día ya dejó ver en el Atalanta. Su gran olfato de gol. El primero, en la jugada inmediata al tanto encajado. Centro de Cambiaso, remate de Kalulu y en el rechace, 'Koop' fue el más rápido. El segundo, otro registro clásico suyo. Balón en la frontal y fusil imparable.

Ahí la 'Juve' tuvo el partido donde quería. Había aplacado el inicio vertiginoso del Galatasaray y controlaba los tiempos. Se fue mandando al descanso, con un resultado valiosísimo que fue incapaz de gestionar bien. Porque apenas tres minutos después de reanudar, dejó escapar esa ventaja. Lang se vistió de Koopmeiners y estuvo en el momento indicado en el momento justo para cazar un rechace de Di Gregorio y empujar a puerta vacía.

Se reactivó el combinado turco y su estadio. El infierno turco volvió a rugir y Yildiz, el jugador destinado en este tipo de partidos, más al ser su primera vez en Turquía a nivel de clubes, no apareció. Yilmaz, en cambio, fue un dolor de muelas para Cabal por el perfil diestro del ataque turco. Un regate, una falta al borde del área. Primera amarilla para el colombiano y, en la ejecución de la falta, tanto del también colombiando Davinson Sánchez de cabeza.

Ventaja y el Galatasaray lanzado. Otra vez Yilmaz. Regate y Cabal tuvo que frenarlo. Expulsión. Partido cuesta abajo para la 'Juve', que se pegó un tiro en el pie con otra salida de balón temeraria. Thuram cedió a Kelly sin darse cuenta que estaba siendo encimado. El central estadounidense no despejó y, en el forcejeo con su par, el balón quedó suelto. Ahí estaba, quién sino, Lang, para picar por encima de Di Gregorio y encaminar el triunfo.

La locura en Estambul terminó por estallar con el fusil de Boey en el minuto 86. Disparo cruzado desde el perfil diestro del área y el Galatasaray sentenció a la 'Juve'. Los octavos de final, a un paso para los turcos, que viajarán con tres goles de ventaja a Turín.