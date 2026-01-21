La Juve deja a Mourinho herido de muerte

La Juventus dejó al Benfica de José Mourinho prácticamente eliminado de la presente Champions League. El equipo portugués, que confiaba en el milagro si lograba puntuar en suelo transalpino, se queda con solo seis puntos -cuando la clasificación a la ronda previa a octavos se marca en ocho- a falta de solo una jornada. Y no cualquier jornada: los de Mou tendrán que recibir al Real Madrid en Da Luz. Llegarán ya con el golpazo de saberse casi fuera tras perder 2-0 ante la Juventus.

Ya era muy complicada la situación a priori para las Águilas antes de comenzar la jornada. Mou avisó que nadie le iba a convencer que estaban eliminados de la Champions, pero para ello necesitaban traducir en victorias todas las cuatro jornadas restantes. Lo consiguieron ante Ajax y Benfica, pero se atragantó la Juve en Turín.

Pavlidis falló un penalti resbalándose al momento de la definición / Luca Bruno

Y resistieron bastante, toda una primera parte sin apenas conceder ocasiones ante los de Luciano Spalletti. Pero el cambio de Conceiçao, ingresado en la segunda mitad, revolucionó el ataque de la 'Vecchia Signora'. Fue Khéphren Thuram el encargado de abrir la cuenta cuando transitaban ya los 55' de partido, inventándose una espectacular jugada individual para plantarse frente a Trubin y definir raso, escorado, haciendo inútil la estirada del ucraniano.

Con la ventaja ya fue mucho más fácil combinar para los 'bianconeri', mucho más afianzados en ataque y con mejores jugadas corales. Fruto de una de ellas cayó el segundo, combinando Jonathan David con Weston McKennie en el área para que el norteamericano definiera a placer, plantando el 2-0 y la sentencia de un partido terminado. Porque no logró ni descontar el Benfica, teniendo la oportunidad con un penalti que Pavlidis falló tras resbalarse. No era el día. Ni la Champions de Mou.