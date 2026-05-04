Julián Álvarez se apunta para hacer historia en el Arsenal-Atlético

La parroquia colchonera contuvo la respiración más de una vez durante el Atlético-Arsenal de la ida de las semifinales (1-1). Porque para estar en una final de Champions hay que sufrir, como pasó con los tres penaltis que el VAR advirtió para el colegiado Danny Makkelie: una vez para anular el que pudo ser el gol de la ventaja para los 'gunners' -no era falta de Hancko- y dos veces para sancionar las faltas dentro del área -dianas de Gyökeres y Julián Álvarez-.

Y, justamente, el argentino provocó otro susto de muerte en el Metropolitano, yéndose reemplazado al 77' con molestias en su tobillo tras una jugada que sembró el terror. Sin embargo, los exámenes determinaron que el esguince en su pie izquierdo fue leve y no tendría problemas, confirmándolo Diego Simeone con una convocatoria para este martes (21.00h) en la que la 'Araña' dijo presente.

Julián, autor ya de veinte goles y nueve asistencias esta temporada, apunta a titular para medirse al Arsenal en el Emirates Stadium, cita que puede ser determinante para su futuro -con el Barça como principal interesado- y para entrar en la historia del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez en el Atlético-Arsenal de la semana pasada. / AFP7 vía Europa Press

Con el tanto de la ida, el de Calchín se confirmó como el máximo anotador rojiblanco de la temporada en Champions (10) y, además, se puso en la misma línea de Radamel Falcao: son los únicos en firmar dos dígitos como artilleros colchoneros en una competición continental.

El 'Tigre' (12 goles) lo logró de la Europa League del curso 2011/12, trofeo que acabarían conquistando también con el Cholo en el banquillo. Lograr la misma gesta le supondría a Julián un hito que auténticas leyendas del club no pudieron alcanzar, además de la -ya de por sí- gesta de regresar a una final de Champions diez años después.

El Atlético celebró un triunfo en Mestalla el fin de semana por la Liga / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Igual que la 'Araña', Giuliano Simeone también estaba en duda tras sufrir un impacto en la zona de la cadera, mientras que Sorloth arrastraba unas molestias en la parte posterior del muslo izquierdo. Ambos contratiempos les impidieron estar en la visita a Mestalla (victoria por 0-2) y seguir el ritmo habitual de entrenamientos, con el objetivo de llegar en condiciones al decisivo encuentro del martes en Londres, situación que finalmente lograron conseguir.

Los dos integrarán la expedición del Atlético, que solo cuenta con las ausencias de Nico González y Pablo Barrios, ambos con lesiones musculares. Por su parte, Giménez ya ha superado la dolencia que sufrió el pasado 4 de abril frente al Barcelona.

El Arsenal, con Saka

Asimismo, Simeone incluyó en la convocatoria a cuatro futbolistas del filial: el guardameta Salvador Esquivel, los laterales Javi Boñar y Julio Díaz, y el extremo Iker Luque, quien se estrenó como goleador el pasado sábado ante el Valencia.

Al frente, Mikel Arteta y su Arsenal buscarán un hito similar: la primera final de Champions en 20 años desde aquella noche de brillo de Belletti en París. Lo hacen sumidos en plena batalla por la Premier, que lideran ante un Manchester City con un partido pendiente.

Bukayo Saka celebra un gol / Arsenal

Para mantener su liderato vencieron al Fulham la pasada jornada con un estelar Bukayo Saka, autor de un gol y una asistencia pero sustituido durante el descanso. Eso sí: la salida del jugador de 24 años fue simplemente por precaución, pensando en su presencia como titular para medirse al Atlético.