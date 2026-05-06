¿Por qué los jugadores del Bayern usan esparadrapos en las orejas?

El foco europeo apunta esta noche a un duelo de altos vuelos entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich, un enfrentamiento que promete ritmo, talento y máxima exigencia física, sobre todo tras el delirio de la ida. En partidos de este nivel, cada detalle cuenta. Desde la estrategia hasta el estado físico de los futbolistas. Y es precisamente ahí donde el conjunto alemán lleva tiempo marcando diferencias con métodos poco convencionales.

En las últimas semanas, ha llamado la atención ver a varios jugadores del Bayern saltar al campo con pequeños esparadrapos de color carne en las orejas. Lejos de tratarse de una cuestión estética o de protección por el uso de pendientes, caso, por ejemplo, de Alphonso Davies, que lo luce solo en una, la explicación es mucho más científica.

No se trata de una moda ni de una forma de proteger a los jugadores que lucen pendientes, sino de un innovador método para prevenir lesiones. El procedimiento consiste en extraer pequeñas muestras de sangre del lóbulo de la oreja antes de los entrenamientos, e incluso durante los mismos, para analizar parámetros clave del esfuerzo físico.

"Al tomar muestras de sangre antes y durante los entrenamientos (incluso en el campo), Kompany sabe con exactitud cuáles son los niveles de lactato y creatina quinasa de sus jugadores", subrayaba 'Bild' allá por el mes de noviembre.

Este control permite monitorizar en tiempo real el desgaste del futbolista. La creatina quinasa, por ejemplo, es una enzima fundamental para detectar posibles daños musculares o incluso señales de sobrecarga. Cuando sus niveles se disparan, se encienden las alarmas dentro del cuerpo técnico.

"La creatina quinasa es una enzima que sirve como un importante indicador de daño en el corazón y los músculos esqueléticos. Por lo tanto, un nivel elevado de creatina quinasa es una señal de alerta para médicos y entrenadores sobre posibles lesiones", añadía 'Bild'.

Gracias a estos datos, el staff técnico puede ajustar las cargas de trabajo, prevenir lesiones musculares y actuar con rapidez en caso de riesgo. En definitiva, esos discretos parches se han convertido en una herramienta clave para reducir riesgos y optimizar el rendimiento, especialmente en un calendario cada vez más exigente.

Además, su uso también resulta especialmente útil en procesos de recuperación, permitiendo afinar la intensidad y frecuencia de los entrenamientos en jugadores que vuelven de lesión. “Llevamos haciendo esto desde hace tiempo; no empezó con Kompany. Se utiliza para realizar análisis y medir la intensidad", admitía un empleado del club a 'L'Équipe'.

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Así, mientras el balón eche a rodar en el gran escaparate europeo, el Bayern seguirá apoyándose en la ciencia para competir al más alto nivel, incluso en los detalles que pasan desapercibidos para la mayoría de los aficionados.