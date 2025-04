"Un jugador como Lamine sale cada 50 años"

Rostro serio el de Simone Inzaghi ante la prensa. No es el de Piacenza alguien que regale una sonrisa así de buenas a primeras. Ni tan siquiera después de sacar un excelente resultado en Barcelona, en la ida de semifinales de Champions League donde su equipo consiguió un meritorio 3-3 ante los azulgranas. Llegaba a la Ciudad Condal preocupado y se marcha algo más aliviado, pero con un runrún recorriéndole la cabeza: Lautaro Martínez tiene muchos números para perderse la vuelta del próximo martes en el Giuseppe Meazza.

Lautaro, casi descartado

Otro quebradero de cabeza para el técnico de los 'nerazzurri', que recuperó 'in extremis' a Marcus Thuram después de jugar al gato y al ratón con el francés y no pudo contar con Benjamin Pavard, lesionado el pasado domingo contra la Roma tras un golpe con un adversario.

Simone Inzaghi no era optimista con la presencia de Lautaro Martínez en el barrio de San Siro. El italiano reconocía que el argentino "había notado un problema muscular". "Tenemos que esperar a mañana que le efectuarán pruebas. Es duda para la vuelta. Ahora mismo creo que no estará", decía el técnico del conjunto lombardo.

Un Inzaghi que se mostró contento por el partido de los suyos ya que "hace 48 horas estaban jugando un partido de Liga contra la Roma" y no habían tenido tiempo para recuperar. "La vuelta será igual de complicada de lo que ha sido la ida", comentó.

Medio centenar

El entrenador del Inter de Milán dirigió su encuentro número 50 en la máxima competición continental, entre los banquillos de la Lazio y el propio Inter. Inzaghi admitió que las ausencias condicionaron su planteamiento incial. "En la segunda parte hemos sabido ajustar bien algunos fallos que hemos cometido y hemos incluso podido ganar. La estrategia del Barcelona es arriesgada, pero da sus frutos. Han marcado más de 150 goles y ya han ganado dos trofeos y luchan por estos dos. Nuestro partido fue de altísimo nivel", apuntaba el de Piacenza.

Elogios a Lamine

"No he visto a un jugador como Lamine Yamal en ocho o nueve años. Nos ha obligado a ponerle tres jugadores marcándole y aun así no le hemos podido frenar. En el partido de vuelta tendremos que ponerle una vigilancia especial. Un futbolista así sale cada 50 años", espetó el preparador interista.