La Champions League se prepara para dar paso a su fase eliminatoria. Una vez cerrado el telón de la fase liga y celebrado el sorteo de los playoffs, los 24 equipos que han conseguido superar el primer corte ya conocen su punto de partida en el cuadro y su camino a seguir hacia la gran final, que se disputará en el Puskás Arena de Budapest el próximo 30 de mayo.

Este nuevo elenco de 24 conjuntos quedará dividido en dos grupos. Los 8 primeros clasificados accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que finalizaron entre la 9ª y la 24ª posición se jugarán su continuidad en la máxima competición europea en los playoffs.

Este segundo grupo, en el que se Real Madrid y Atlético figuran como representantes del fútbol español, ya conoce a su rival en la primera eliminatoria de la presente edición de la máxima competición europea. Los blancos volverán a enfrentarse al Benfica de José Mourinho, equipo que les privó de la posibilidad de acceder al top-8, mientras que los rojiblancos medirán sus fuerzas ante el Brujas

Así quedan los cruces de los playoffs de la Champions League / Marc Creus

Los ganadores de los playoffs se medirán en octavos de final a los equipos que ocuparon las 8 primeras clasificaciones de la clasificación al término de la fase liga. Entre ellos figura el FC Barcelona como único representantes del fútbol español.

¿Cuándo se juegan los playoffs de la Champions League?

La ida de los playoffs de la Champions League se disputará entre el 17 y el 18 de febrero, mientras que la vuelta tendrá lugar entre el 24 y el 25 de febrero.

Noticias relacionadas

Los equipos que terminaron mejor clasificados en la fase liga disputarán el partido de ida como visitantes, lo que propicia que puedan disputar la decisiva vuelta como locales.