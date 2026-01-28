¿Cuándo se juegan los playoffs de la Champions League?

La Champions League se prepara para dar paso a su fase eliminatoria. Una vez se cierre el telón en la última jornada de la fase liga, los 24 equipos que consigan superar el primer corte se preparan para conocer su punto de partida en el cuadro y su camino a seguir hacia la gran final, que se disputará en el Puskás Arena de Budapest el próximo 30 de mayo.

Este nuevo elenco de 24 conjuntos quedará dividido en dos grupos. Los 8 primeros clasificados accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que finalizaron entre la 9ª y la 24ª posición se jugarán su continuidad en la máxima competición europea en los playoffs.

Este grupo, en el que actualmente se encuentran FC Barcelona y Athletic Club como representantes españoles, conocerá a su próximo rival el viernes 30 de enero tras la celebración del sorteo de los playoffs. Los emparejamientos están condicionados por la posición en la que cada equipo termina la fase liga, y cada aspirante cuenta con dos rivales potenciales. Por ejemplo, el noveno clasificado sabe de antemano que se enfrentará a 23º o al 24º.

Los ganadores de los playoffs se medirán en octavos de final a los equipos que ocuparon las 8 primeras clasificaciones de la clasificación al término de la fase liga. Entre ellos figuran ahora mismo Real Madrid y Atlético como representantes del fútbol español.

¿CUÁNDO SE JUEGAN LOS PLAYOFFS DE LA CHAMPIONS?

La ida de los playoffs de la Champions League se disputará entre el 17 y el 18 de febrero, mientras que la vuelta tendrá lugar entre el 24 y el 25 de febrero.

Los equipos que terminaron mejor clasificados en la fase liga disputarán el partido de ida como visitantes, lo que propicia que puedan disputar la decisiva vuelta como locales.