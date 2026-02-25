Champions League
¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League?
Estas son las fechas en las que se disputará la próxima ronda eliminatoria de la Champions League 2025/26
La Champions League se prepara para entrar de lleno en su fase final. Con la vuelta de los playoffs a punto de cerrar el telón, cada vez queda menos para conocer la identidad de los ocho equipos que faltan para completar el cuadro final de la competición.
El elenco de 16 participantes que disputará los octavos de final está dividido en dos grupos: los que accedieron de forma directa a esta ronda y los que tuvieron que pasar por los playoffs. Esta distinción marcará profundamente el sorteo del próximo viernes, pues será la diferenciación aplicada para dividir a los equipos en dos bombos.
La representación española de este elenco final está formada por dos equipos, que podrían ser tres una vez cierre el telón de los playoffs. El Real Madrid se juega uno de los últimos billetes en juego hacia una ronda donde ya esperan FC Barcelona y Atlético de Madrid
La ida de los playoffs de la Champions League se disputará entre el 10 y el 11 de marzo, mientras que la vuelta tendrá lugar entre el 17 y el 18 de marzo.
Esta ronda eliminatoria se disputará, como el resto, a doble partido, y los equipos que clasificaron directamente a octavos de final afrontan el decisivo partido de vuelta como locales.
