¿Cuándo juegan Atlético y Arsenal la vuelta de las semifinales de la Champions League? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

Atlético de Madrid y Arsenal no pudieron pasar del empate en el partido de ida de semifinales de la Champions League. En el Metropolitano, un gol para cada equipo desde el punto de penalti dejó la eliminatoria abierta para la vuelta en el Emirates, que decidirá al primero de los dos finalistas de la máxima competición europea.

Como era de esperar, el duelo entre colchoneros y londinenses no tuvo la espectacularidad del PSG-Bayern del día anterior. Ambos conjuntos mostraron su lado más defensivo, como vienen haciendo toda la temporada, y el partido tuvo poco donde agarrarse. Un gol de penalti primero de Gyökeres, respondido desde los once metros por Julián Álvarez, selló el resultado en 1-1 que deja todo por decidirse en Londres.

Gyökeres celebra el 0-1 de penalti en el Metropolitano / EUROPA PRESS

La vuelta de la segunda semifinal de la Champions League entre ambos equipos se disputará la próxima semana al duelo de ida sin tiempo apenas de descanso. El Atlético de Madrid visitará Mestalla para medirse al Valencia antes de viajar a Londres sin nada por jugarse en LaLiga, mientras que el Arsenal se jugará la Premier League contra el Fulham entre medias. Menos esfuerzos deberán hacer los colchoneros, mientras que los 'gunners' llegarán algo más cansados, pero más rodados de cara al decisivo duelo de vuelta en el Emirates.

¿Cuándo juegan Atlético y Arsenal la vuelta de las semifinales de la Champions League?

El partido entre Atlético de Madrid y Arsenal, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League, se disputará el próximo martes 5 de mayo a las 21:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Arsenal - Atlético de la Champions por TV y en directo?

El partido entre Arsenal y Atlético de Madrid de la vuelta de las semifinales de la Champions League se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).