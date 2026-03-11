CHAMPIONS LEAGUE
¿Dónde se juega la final de la Champions League 2025/26? Fecha, sede y cómo comprar entradas
Conoce todos los detalles sobre la final de la presente edición de la Champions League, que se disputará en un horario atípico
Empieza la cuenta atrás para conocer la identidad del nuevo campeón de la Champions League. Una vez celebrado el sorteo y confeccionado el cuadro final de la competición, los aspirantes a ocupar el trono que el año pasado consiguió el PSG ya conocen su camino a seguir hacia la final de Budapest.
La fase final de la Champions League dio su esperado pistoletazo de salida y ya estamos pendientes de los equipos que se clasificarán a la ronda de cuartos de final. Esta ronda dará paso a las semifinales, todas ellas disputadas a doble partido.
Entre los equipos vivos que iniciarán su camino hacia el partido por el título se encuentra el PSG, defensor del título y firme candidato a revalidarlo. La representación española en la fase final de la Champions la conforman FC Barcelona, Real Madrid (ya en cuartos) y Atlético, todos ellos claros aspirantes a usurpar el trono de los parisinos.
¿Dónde se juega la final de la Champions League?
De este elenco inicial de candidatos, sólo dos llegarán a la disputa del partido por el título. Este se disputará en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría), escenario de lujo para poner el broche a la competición más importante.
El coliseo húngaro, bautizado en honor al legendario Ferenc Puskás, es la sede habitual de la selección nacional y cuenta con capacidad para 67.000 espectadores.
¿Cuándo se juega la final de la Champions League?
La final de la Champions League 2025/26 se disputará el próximo sábado 30 de mayo, aunque lo hará en un horario atípico. Mientras que en ediciones anteriores acostumbraba a dar comienzo a partir de las 21:00 horas (CET), este año el horario de inicio se adelantará a las 18:00 horas (CET).
Entradas para la final de la Champions League: dónde y cómo se pueden comprar
Las entradas para la final de la Champions League 2025-2026 se podrán adquirir para el público en general a través de dicha página hasta el día 19 de abril.
De las 61.400 entradas disponibles, 39.000 se ofrecen directamente a los aficionados y al público en general. Los dos equipos finalistas recibirán una cifra de 17.200 entradas cada uno, mientras que las restantes se venden a nivel global a través de la página oficial de la competición.
Las entradas se dividen en tres categorías de precios y oscilan entre los 70 y 950 euros. Además, las entradas adaptadas para personas con discapacidad cuestan 70€ e incluyen una entrada gratuita para un acompañante, que deberá solicitarla.
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