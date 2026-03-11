¿Dónde se juega la final de la Champions League 2025/26? Fecha, sede y cómo comprar entradas

Empieza la cuenta atrás para conocer la identidad del nuevo campeón de la Champions League. Una vez celebrado el sorteo y confeccionado el cuadro final de la competición, los aspirantes a ocupar el trono que el año pasado consiguió el PSG ya conocen su camino a seguir hacia la final de Budapest.

La fase final de la Champions League dio su esperado pistoletazo de salida y ya estamos pendientes de los equipos que se clasificarán a la ronda de cuartos de final. Esta ronda dará paso a las semifinales, todas ellas disputadas a doble partido.

Entre los equipos vivos que iniciarán su camino hacia el partido por el título se encuentra el PSG, defensor del título y firme candidato a revalidarlo. La representación española en la fase final de la Champions la conforman FC Barcelona, Real Madrid (ya en cuartos) y Atlético, todos ellos claros aspirantes a usurpar el trono de los parisinos.

¿Dónde se juega la final de la Champions League?

De este elenco inicial de candidatos, sólo dos llegarán a la disputa del partido por el título. Este se disputará en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría), escenario de lujo para poner el broche a la competición más importante.

El Puskás Aréna, escenario de la final de la Champions League 2025/26 / AP

El coliseo húngaro, bautizado en honor al legendario Ferenc Puskás, es la sede habitual de la selección nacional y cuenta con capacidad para 67.000 espectadores.

¿Cuándo se juega la final de la Champions League?

La final de la Champions League 2025/26 se disputará el próximo sábado 30 de mayo, aunque lo hará en un horario atípico. Mientras que en ediciones anteriores acostumbraba a dar comienzo a partir de las 21:00 horas (CET), este año el horario de inicio se adelantará a las 18:00 horas (CET).

Entradas para la final de la Champions League: dónde y cómo se pueden comprar

Las entradas para la final de la Champions League 2025-2026 se podrán adquirir para el público en general a través de dicha página hasta el día 19 de abril.

De las 61.400 entradas disponibles, 39.000 se ofrecen directamente a los aficionados y al público en general. Los dos equipos finalistas recibirán una cifra de 17.200 entradas cada uno, mientras que las restantes se venden a nivel global a través de la página oficial de la competición.

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Las entradas se dividen en tres categorías de precios y oscilan entre los 70 y 950 euros. Además, las entradas adaptadas para personas con discapacidad cuestan 70€ e incluyen una entrada gratuita para un acompañante, que deberá solicitarla.