¿Cuándo y dónde se juega la final de la Champions? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La final de la Champions League 2025/26, uno de los días más esperados de toda la temporada, está a la vuelta de la esquina. En los próximos días, el París Saint-Germain de Luis Enrique defenderá su corona europea contra el Arsenal de Mikel Arteta en Budapest, el broche de oro a un curso inolvidable para ambos que puede tener su colofón final con el trofeo más preciado de todos.

Poco se puede decir sobre el merecimiento de ambas candidaturas a la final de la Champions esta temporada. El PSG viene de ser campeón de Europa el curso pasado, vencedor de todo en París con Luis Enrique y con la confianza de saberse el mejor equipo del mundo. El técnico asturiano ha creado una máquina casi perfecta a su medida, una obra magnífica de fútbol de ataque y posición que tiene poco rival en Europa.

Arsenal y PSG, en un partido de la pasada temporada / EFE

Será el Arsenal quien intente poner freno en esta ocasión al intento de doblete consecutivo de Champions del PSG con Luis Enrique. El conjunto de Mikel Arteta finalmente ha logrado levantar la Premier League tras una temporada inolvidable, pero quiere el título europeo para pasar a la historia de la entidad.

Y es que el Arsenal, al contrario que el PSG, no tiene ningún entorchado en la máxima competición europea. Se quedó a las puertas en 2006, contra el FC Barcelona, pero buscará hacerlo este año contra el PSG.

¿Cuándo se juega la final de la Champions League?

La final de la Champions League 2025/26 entre PSG y Arsenal se disputará el próximo sábado 30 de mayo a las 18:00 horas (CEST). El duelo se celebrará en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría), escenario de lujo para poner el broche a la competición más importante.

El estadio húngaro cuenta con una capacidad para 67.000 espectadores y fue bautizado en honor al mítico jugador Ferenc Puskás. Es el escenario habitual donde juega sus partidos la selección nacional.

¿Dónde ver la final de la Champions League gratis por TV y en directo?

En España, la final de la Champions League entre PSG y Arsenal se podrá ver gratis por TV a través de La 1 y online en RTVE Play. Además, se podrá seguir el partido por el título es a través de Movistar+, plataforma de pago que ha emitido en exclusiva los anteriores partidos de la competición. La emisión correrá al cargo del canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).

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