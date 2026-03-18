Juanma Castaño arremete sin filtros contra Pep Guardiola tras la eliminación del Manchester City

El Real Madrid selló su pase a cuartos de final de la Champions League tras vencer al Manchester City por 2‑1 en la vuelta de los octavos de final, cerrando la eliminatoria con un contundente 5‑1 en el global. Los goles de Vinicius Júnior, incluyendo un penalti decisivo, dejaron a los 'Citizens' sin opciones de remontar.

El partido estuvo marcado por la expulsión temprana de Bernardo Silva en el minuto 20, que dejó al conjunto de Pep Guardiola con un jugador menos durante gran parte del encuentro. Con esa desventaja, los ingleses intentaron reorganizarse y buscar espacios, pero el club blanco se impuso.

Tras el pitido final, el técnico catalán compareció en rueda de prensa. Aunque felicitó al Real Madrid por su victoria, no pudo ocultar cierta ironía y malestar por cómo se desarrolló la eliminatoria, lo que no pasó desapercibido para la prensa y los aficionados.

Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE', reaccionó rápidamente a las declaraciones del técnico. El periodista, que admira profundamente a Guardiola, mostró su sorpresa por la interpretación que hizo el entrenador del partido: "Para mí tiene mejor concepto Guardiola de esta eliminatoria del City, del que tenemos la gran mayoría. Ha visto otra eliminatoria, o está vendiendo otra eliminatoria".

Guardiola, con Movistar+ / Movistar+

El periodista fue más allá y explicó que, quizá, esto podría formar parte de una estrategia para motivar a sus jugadores, pero criticó que la lectura del técnico se alejara tanto de la realidad del encuentro.

Uno de los momentos más comentados de la rueda de prensa fue la despedida del entrenador, en la que dijo con ironía: "Felicidades al Madrid y a todos vosotros". Para Juanma Castaño, esta frase reflejó la tensión del momento y la forma en que Guardiola intenta transmitir su frustración incluso hacia los medios.

El periodista también criticó la actitud del técnico con los periodistas presentes: "No me gusta que diga, ¿vosotros estabais ahí y no os enterabais de lo que pasaba? ¿Pero qué dice? Como si aquí estamos y vemos la 1 y la 2 (...) Algunas gilipolleces que a veces no están a la altura".

Juanma Castaño respondió a la queja de Guardiola sobre no haber jugado 11 contra 11 durante todo el partido: "El fútbol tiene unas normas, y si tú eres un jugador y salvas un gol en la línea de gol con la mano, te vas a la calle", zanjó.