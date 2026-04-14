Jota Jordi se moja: “El Barça sufrirá…y el Madrid, eliminado con un 3-0”

La última edición de Solo para culés dejó una mesa especialmente encendida. Los tres tertulianos, Toni Freixa, Jota Jordi y Lluís Carrasco, se lanzaron a dar sus pronósticos para el Atlético de Madrid-Barça del martes, y aunque cada uno imaginó un desarrollo distinto del partido, todos coincidieron en que el conjunto azulgrana saldrá victorioso.

El primero en hablar fue Toni Freixa, que no dudó en apostar por un marcador muy abultado. Según él, el Barça ganará 1-4, un resultado que atribuyó directamente a lo que considera la diferencia entre ambos equipos. Freixa fue tajante y no dejó espacio para la duda: el Barça impondrá su fútbol y resolverá la eliminatoria con claridad.

A continuación intervino Jota Jordi, que ofreció un escenario más sufrido. Su pronóstico fue un 1-3, un marcador que, tal como recordó, significaría empate en el global de la eliminatoria. Desde ahí, añadió que el Barça acabaría pasando en los penaltis. Lo acompañó con un mensaje que mezclaba humor y resignación: "Lo siento presidente, pero tendremos que sufrir un rato". Para él, el Barça avanzará, pero no sin tensión.

El análisis lo cerró Lluís Carrasco, que fue incluso más lejos en su optimismo. Aseguró que el Barça ganará 0-4, aunque detalló que el tiempo reglamentario terminará 0-2, lo que permitiría igualar la eliminatoria. Después, en el tiempo suplementario, "van a haber dos goles de Lamine Yamal", dejando el marcador final en ese 0-4 que dibujó con absoluta convicción.

Los tres, desde perspectivas distintas, coincidieron en un mismo punto: el Barça estará en la siguiente ronda.

Un Madrid que todos ven cayendo en el Allianz Arena

Si en el análisis del Barça hubo matices, en el del Real Madrid no hubo ni uno.

Los tres tertulianos coincidieron en que el equipo blanco perderá el miércoles en el Allianz Arena ante el Bayern de Múnich, y además lo hará con marcadores muy contundentes.

Toni Freixa volvió a ser el más extremo en su predicción. Aseguró que el Real Madrid perderá 5-0, una "manita" que justificó con la misma idea que utilizó para el Barça: "es la diferencia de fútbol". Su pronóstico fue el más duro de la noche y marcó el tono del debate sobre el partido del miércoles.

Jota Jordi tampoco vio opciones para el Madrid. Su predicción fue un 3-0, y añadió que ni siquiera espera un gran esfuerzo del Bayern para lograrlo. Según él, "tampoco creo que se esfuercen mucho ellos", una frase que dejó clara su visión del encuentro: un Bayern superior y un Madrid sin capacidad de respuesta.

Por último, Lluís Carrasco cerró la ronda con un marcador menos abultado, pero igual de contundente en su lectura. Aseguró que el Madrid perderá 2-0 y que el Bayern lo hará "paseando", dejando claro que tampoco ve al conjunto blanco compitiendo de tú a tú en Alemania.

Una previa marcada por la unanimidad

La tertulia dejó dos conclusiones rotundas: el Barça pasará la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, ya sea con sufrimiento, con contundencia o con una prórroga épica, y el Real Madrid caerá en Múnich, con marcadores muy duros en todos los pronósticos.

Una previa cargada de confianza azulgrana y de pesimismo absoluto hacia el conjunto blanco, que promete alimentar el debate antes de una semana decisiva en la Champions.