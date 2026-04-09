Jota Jordi sentencia lo que pasará con el Barça y el Real Madrid en Champions: "Es imposible"

La semana que viene será decisiva en Champions League para el Real Madrid y el FC Barcelona, ya que ambos cayeron en sus partidos de ida ante el Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid, respectivamente.

Las dos eliminatorias quedan abiertas, pero con ventaja para los rivales, y se resolverán en los encuentros de vuelta. El martes 14, los de Flick se verán las caras con los de Simeone en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, mientras que los de Arbeloa visitarán el Allianz Arena el próximo miércoles 15.

A pesar de estas derrotas, todo puede pasar en el fútbol y no se descartan remontadas que puedan cambiar por completo las eliminatorias. Como es costumbre, hay opiniones divididas sobre lo que puede ocurrir en la vuelta, y Jota Jordi dio su visión en 'El Chiringuito' sobre el Real Madrid ante el Bayern: "Es imposible. La diferencia en cuanto a fútbol es brutal".

El tertuliano matizó su análisis e insistió en que las ocasiones falladas fueron determinantes en el resultado del martes: "El partido de ayer os lo compro. Imagínate que Mbappé mete casi todas las que tiene. Podía haber sido un partido de 3-6".

También entró en el debate sobre el rendimiento de los jugadores y las sensaciones del encuentro, defendiendo que el marcador no refleja todo lo ocurrido sobre el césped y que hubo fases en las que el resultado pudo ser muy diferente.

Tras ser preguntado por Josep Pedrerol sobre si cree que el Barça remontará, Jota Jordi no dudó ni un momento: "Creo que el Barça va a remontar, sí. Once contra once. Estará Marc Bernal, Pedri estará mejor...".

El tertuliano catalán mostró total confianza en las opciones del conjunto azulgrana: "Marcamos un gol rápido, 0-1, ¿y qué? Si hay un equipo que se suele asustar y un entrenador que se suele asustar, es Simeone y Atlético de Madrid. Sí, sí, yo creo perfectamente en la remontada del Barça".

Pedrerol planteó la posibilidad de un gol temprano del Real Madrid, una idea que Jota Jordi cortó de raíz: "Es muy difícil. Es diferente la reacción de los equipos".