Josep Martínez, el enésimo portero que la 'lía' ante el Madrid en Champions: formado en La Masía e investigado por homicidio vial

Josep Martínez vivió una de esas noches que ningún portero quiere recordar. El guardameta del Inter de Milán cometió un error monumental en el Santiago Bernabéu que permitió a Fede Valverde marcar el 2-0 para el Real Madrid en la primera parte de la primera jornada de la fase liga de la Champions League 2026/27. El valenciano recibió el balón dentro del área pequeña, intentó salir de la presión con un regate ante el centrocampista uruguayo y acabó perdiendo la pelota, que Valverde solo tuvo que empujar a la red.

El fallo adquiere todavía más relevancia por el escenario y por el momento que atraviesa el guardameta. Martínez, de 28 años, afronta esta temporada el gran reto de su carrera después de asumir la titularidad del Inter, tras la salida de Yann Sommer. El español había llegado al conjunto italiano en 2024 después de hacerse un nombre en el fútbol italiano con el Genoa.

Pero el camino hasta Milán ha sido largo. Josep Martínez nació en Alzira y comenzó a jugar al fútbol con apenas tres años, influido por su padre, también portero amateur. A los cinco años entró en las categorías inferiores del equipo de su ciudad, donde permaneció durante doce temporadas antes de que el FC Barcelona se fijara en él en 2015, con 17 años.

Tras su etapa en La Masia, en 2017 emprendió una nueva etapa en Las Palmas, primero en su filial y posteriormente en el primer equipo. Allí debutó en Segunda División de la mano de Pepe Mel y terminó convirtiéndose en titular. Sus actuaciones llamaron la atención del RB Leipzig, que lo fichó en 2020, aunque su etapa en Alemania fue complicada en cuanto a minutos, ya que disputó únicamente cuatro partidos oficiales en dos temporadas.

Su carrera dio un giro en Genoa. En 2022 llegó cedido al conjunto italiano, entonces en Serie B, y terminó siendo una pieza fundamental en el ascenso a la máxima categoría. Ya en la Serie A, completó una gran temporada con 36 partidos y ocho porterías a cero, actuaciones que terminaron convenciendo al Inter para incorporarlo en el verano de 2024.

El propio Inter destaca de Martínez su capacidad con los pies, su valentía fuera del área y su carácter intuitivo. Unas cualidades que precisamente le han llevado a asumir riesgos en determinadas acciones. En el Bernabéu, una de esas características se volvió en su contra: su intento de salir jugando ante la presión de Valverde acabó convertido en uno de los grandes errores de la noche.

Su trayectoria también quedó marcada por un episodio especialmente duro fuera de los terrenos de juego. En octubre de 2025, cuando se dirigía al entrenamiento del Inter, Josep Martínez se vio involucrado en un accidente mortal en Fenegrò, en la provincia de Como. Su vehículo atropelló a un hombre de 81 años que circulaba en una silla de ruedas eléctrica y que falleció en el acto. El guardameta se detuvo inmediatamente para intentar auxiliarle y posteriormente fue investigado por posible homicidio vial imprudente. Las primeras reconstrucciones apuntaron a que el anciano pudo haber sufrido un problema médico y desviado repentinamente su trayectoria hacia la calzada, una versión respaldada por varios testigos.

Karius, Donnarumma, Ulreich...

Martínez se suma a una larga lista de cancerberon que la han pifiado ante el Real Madrid. El más recordado es la final de Loris Karius en 2018 vistiendo la camiseta del Liverpool, que pudo hacer mucho más en los goles de Benzema y Bale. En esa misma edición de la Liga de Campeones, el portero del Bayern de Múnich, Sven Ulreich, protagonizó en el Bernabéu un increíble error en semifinales que dejaba el camino muy liviano para los blancos.

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También del Bayern, el extraordinario portero Manuel neuer tuvo su momento de 'tierra trágame' ante el Madrid en 2024. A ellos se sumó Gianluigi Donnarumma en 2022 con el PSG de Messi, Neymar o el propio Mbappé. En la misma edición, también cantó Edouard Mendy, portero del Chelsea, en Stamford Bridge. Otro porterazo, Alisson, tuvo su erroe en los octavos de final de 2023 ante el Manchester City.