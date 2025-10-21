¿Quién es José Luis Mendilibar? Orígenes, equipos y vida privada del técnico del Olympiakos

Mendilibar y Flick se ven las caras esta tarde en el Estadi Lluís Companys. El técnico español, actualmente entrenando al Olympiacos, se enfundó en el proyecto griego hace dos temporadas, en febrero de 2024, tocando el cielo tras conquistar la Conference League.

José Luis Mendilibar, 64 años, es ya un veterano del fútbol español, que ha construido su reputación con trabajo constante y carácter firme. Como jugador, Mendilibar pasó por equipos como Cultural Durango, Bilbao Athletic, Logroñés y Sestao Sport Club, antes de cerrar su etapa en el Lemona en 1994. Después, empezó su carrera como entrenador en las divisiones inferiores del Arratia FC, pero pronto escaló a la élite española, dirigiendo a clubes como Athletic Club, Real Valladolid, Osasuna, Levante, Alavés, Eibar y Sevilla FC. Durante su paso por Sevilla, Mendilibar logró la séptima Europa League del club, aunque su etapa terminó abruptamente tras resultados irregulares.

En febrero de 2024, llegó un momento totalmente inesperado para el de Lemona. Asumió el mando del Olympiacos, donde rápidamente dejó su marca: conquistó la UEFA Conference League, el primer título europeo del club griego, y en la temporada siguiente logró el doblete nacional al ganar la Superliga y la Copa de Grecia. Su estilo directo, intensidad táctica y motivación de jugadores lo han convertido en un referente del fútbol moderno, capaz de sacar el máximo rendimiento incluso de plantillas modestas.

Un señor tranquilo

Desde que llegó al Olympiacos, Mendilibar se ha adaptado bien a Atenas, llevando una vida casi monástica entre su apartamento cerca del mar en Glyfada, la Ciudad Deportiva y los estadios, centrado en su trabajo y acompañado por su mujer, Mari Carmen. Mendilibar lleva una vida sencilla y organizada. En lo futbolístico, transformó rápidamente al equipo, implementando su estilo agresivo y directo, y llevando al Olympiacos a disputar la Conference League y luchar por la Superliga griega a pesar de comenzar lejos de los líderes.

Mendilibar destaca por su cercanía con los jugadores y su metodología de comunicación intensa, usando palabras, gestos y sus clásicas "volatas" para motivar, logrando que su plantilla multicultural se adapte a su estilo. A diferencia de otros entrenadores de renombre, Mendilibar mantiene un perfil bajo fuera del campo.

Centrado en el balón

Se siente querido por la afición y respeta la disciplina del club, sin pensar en cláusulas de salida ni en cambiar de contrato, centrado en vivir el día a día y competir al máximo en Europa. No se le conocen grandes inversiones ni negocios, y ha centrado su vida en el fútbol y su familia. Su humildad y cercanía con el entorno del club hacen que sea querido tanto por aficionados como por jugadores.

El duelo de hoy no es solo una prueba para Mendilibar y su equipo; también es un reto histórico. El Olympiacos busca volver a la fase final de la Champions League por primera vez desde 2014, mientras que el Barça intenta recuperar su dominio europeo. La combinación de experiencia, estrategia y carácter que Mendilibar aporta promete un partido intenso y tácticamente exigente.