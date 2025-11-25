Jorge Valdano se rinde a Estevao tras su actuación contra el Barça: "Fue el Lamine Yamal del partido"

La noche del 25 de noviembre será recordada como una de las jornadas negras en la temporada del FC Barcelona tras la contundente derrota en Stamford Bridge por 3 a 0 en el que la expulsión a Ronald Araujo en la primera parte ha marcado el resto del encuentro, duramente criticado en los medios que seguían el partido.

Sobre el tema, sin embargo, el estudioso del juego, Jorge Valdano comentaba que no entendía por qué el árbitro había amonestado a uruguayo si "es el capitán y está autorizado" para hablar, además de que "tenía razón" en su protesta.

Uno de los nombres destacados por parte londinense ha sido el del joven brasileño, Estevao (2007) que promete copar muchos titulares en los próximos años y que en alguna ocasión se ha comparado con la eclosión de Lamine Yamal.

Estevao en un partido anterior con el Chelsea. / ·

Antes del choque, el periodista argentino, Matías Palacios, comentaba que el del Chelsea "era más" que el del FC Barcelona en su intervención en la previa de la jornada en 'Chiringuito Inside'.

La realidad, por desgracia culé, ha sido precisamente esa y se ha erigido como uno de los mejores entre los 22 jugadores sobre el césped, consiguiendo incluso un gran gol que sumaba el segundo de los tres tantos 'blues'.

Él se lo guisa y él se lo come: Estevao no perdonó frente al Barça / ·

También lo veía así Valdano tras el pitido final: "Estevao fue el Lamine Yamal del partido de hoy", comentaba en la tertulia de Movistar + junto a su compatriota, Juan Pablo Sorín o el ex del Barça, Jordi Cruyff. De hecho, sobre el catalán comentaba que "se esperaba a un Lamine estelar, pero se fue apagando" con el paso de los minutos.

Sin embargo, el ex de Palmeiras y el extremo de Rocafonda no son los únicos grandes jugadores con un futuro brillante del fútbol europeo. El exdirectivo madridista describía al brasileño como "otro de estos jugadores para tener en observación", antes de recordar que en el pasado Estevao reconoció que su sueño era vestir la camiseta azulgrana en Barcelona.

Jorge Valdano, en Movistar / Movistar

No obstante, tiene contrato con el Chelsea hasta junio de 2033 y justo acaba de llegar de Brasil esta misma temporada, por lo que soñar con su fichaje entra dentro del panorama del fútbol ficción a día de hoy.

Lo que tiene claro Valdano es que sea como sea, la actuación de hoy contra los culés ha aumentado su valor de mercado actual: "El Barça le ha metido 10 millones más encima", bromeaba en directo.