Jorge D'Alessandro, tras los primeros cruces de dieciseisavos de la Champions: “fue el preludio de una catástrofe”

Jorge D’Alessandro ha descrito los primeros partidos de octavos de final de la Champions como una auténtica montaña rusa.

En un vídeo publicado este martes por la noche podemos ver su reacción inicial que ha marcado el tono de un análisis cargado de intensidad y reproches.

El Atlético de Madrid una maquinaria que arrolló al Tottenham

El analista ha elogiado la solidez del equipo del Cholo Simeone, al que ha calificado como una “maquinaria” que pasó por encima del Tottenham.

Sin embargo, ha centrado su crítica en el banquillo inglés ya que señala como un error gravísimo la suplencia del portero Vicario.

Considera que la decisión estaba “fuera de timing” y que era “preludio de una catástrofe” y afirma que el técnico “tuvo que amputar” su propio fallo retirando al guardameta a los 15 minutos.

Para D’Alessandro, el Atlético sigue “a paso firme” y mostrando una superioridad incontestable.

El Atlético de Madrid vence en la ida de los octavos de final de la Champions. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El Barcelona, “al borde de una tragedia europea”

El exentrenador fue especialmente duro con el Barça, al que vio nuevamente superado en Europa. Ha criticado la alineación y el estado físico del equipo, señalando que el conjunto fue “pasado por encima” y que los cambios “estuvieron mal hechos”.

Además ha destacado que la neutralización de Pedri y Fermín dejó al equipo “en cortocircuito”.

Según él, el Barça “volvió a tocar fondo” y solo sobrevivió por la fortuna, el gran momento de su portero y la precipitación del rival.

D’Alessandro ha insistido en que este Barcelona repite errores estructurales en competiciones europeas.

Asegura que el equipo de Flick “fracasa una vez más en Europa” y que su continuidad en la Champions será “muy complicada”.

Gerard Martín, a puro grito, fue un coloso en Newcastle / Valentí Enrich / SPO

El choque que se avecina: Atlético vs. Barcelona

El analista ha cerrado su comentario anticipando un duelo que, según él, marcará el futuro inmediato del torneo: “el choque máximo va a ser Atlético de Madrid contra FC Barcelona".