Jamie Carragher, sin piedad con Trent Alexander-Arnold: "Engañaste y le guardaste silencio a los aficionados del Liverpool"

La noche del martes fue dura para Trent Alexander-Arnold. El exjugador del Liverpool y lateral diestro del conjunto blanco, cayó en Anfield por 1-0 en la Champions, ante los que fueron sus aficionados y su equipo durante toda la vida. Durante el encuentro, Arnold fue silbado cada vez que tocaba el balón. Salió del partido escaldado. Y tras el partido, la televisión anglesa comentó los pitos hacia el lateral.

Uno de ellos, Jamie Carragher, el segundo jugador con más partidos de la historia del Liverpool y comentarista ahora en CNB Sports. Carragher defendió la actitud de los seguidores 'reds' hacia Trent Alexander-Arnold, en la noche que, además, era la primera tras su marcha en verano. El lateral, de 27 años, firmó un contrato de seis temporadas con el Real Madrid poco después de ganar la Premier League con el equipo de su infancia.

Su salida no gustó en Anfield

La salida de Alexander-Arnold fue mal vista entre los seguidores del Liverpool, quienes lo acusan de traídor y le reprochan que el jugador dejara expirar su contrato, impidiendo que el club recibiera una compensación mayor. Su traspaso se cerró, solamente, por alrededor de 10 millones de euros, justo antes del Mundial de Clubes.

Antes del partido, un mural dedicado a Trent en Sybil Road, que mostraba la frase “Solo un chico normal de Liverpool cuyo sueño se hizo realidad”, fue manipulado con la inscripción “adiós, rata”, reflejando la indignación de algunos hinchas.

Peter Schmeichel calificó la recepción como “repugnante”, señalando que Alexander-Arnold merecía ser tratado como un héroe por su contribución al club y los títulos ganados durante 20 años. "Me parece irritante, incluso repugnante. Ha ganado todos los trofeos y les ha dedicado 20 años de su carrera. Debería ser recibido como un héroe", afirmaba el danés.

Aun así, la entrada del jugador al minuto 81, en sustitución de Arda Güler, provocó abucheos que acompañaron cada toque mientras el Real Madrid caía 1-0.

Carragher lo tiene claro: "Non grato"

El exdefensor del Liverpool consideró comprensible la reacción de los aficionados. Explicó que, aunque Alexander-Arnold hizo historia en el club, la percepción de que podría quedarse en Liverpool y convertirse en una leyenda genera frustración al marcharse a Madrid. "Los aficionados deciden qué tipo de reacción recibe. La razón por la que será mala es porque Trent, durante esos 20 años, ha jugado el papel de 'soy un aficionado en el campo'", afirmaba.

Carragher añadió que parte del descontento surgió por la falta de comunicación del lateral durante el proceso de su salida. "Se hablaba mucho de él, de Salah y de Van Dijk, quienes constantemente declaraban ante la prensa que querían quedarse. Trent guardaba silencio sobre el tema, y de ahí viene la frustración de los aficionados", decía.

Por lo que hace a los compañeros, a pesar de los abucheos, Alexander-Arnold fue recibido cordialmente por antiguos compañeros tras el partido, abrazando a su exentrenador Arne Slot y a Ibrahima Konaté.

Antes del encuentro, Arnold señaló que, independientemente de la reacción del público, siempre conservaría cariño y gratitud hacia el Liverpool. Virgil van Dijk confirmó que no tuvo contacto previo con Alexander-Arnold y lo considera un rival. Ante la expectativa de la reacción de los aficionados, el capitán holandés se limitó a reconocer la brillante trayectoria del lateral en el club y evitó comentar sobre la hostilidad recibida.