Jamie Carragher, ex jugador, sobre la polémica del Benfica - Madrid: "Es un poco hipócrita viniendo de Mourinho..."

En el partido entre Benfica y Real Madrid de Champions League se vivió un momento de alta tensión y de enorme polémica. Después de marcar el primer y único tanto del partido, Vinicius se fue a celebrarlo muy cerca de los aficionados locales con una actitud provocativa que no gustó nada a los presentes en el Estádio da Luz.

Este episodio acabó derivando en un presunto insulto racista de Gianluca Prestianni hacia el delantero brasileño que obligó al colegiado del encuentro, François Letexier, a activar el protocolo antirracista y detener momentáneamente el encuentro. Finalmente, todo se resolvió y el encuentro puedo terminar con aparente normalidad.

Sin embargo, tras el partido, Mourinho cargó directamente contra el delantero brasileño del Real Madrid por su celebración. "Vinicius marca un gol que solo él o Mbappé pueden marcar. La única cosa que digo es que no puedes meterte con 60.000 personas. ¿Por qué no lo celebra como Eusebio o Pelé? En cuántos estadios ha pasado eso... es un jugador de otro mundo, me encanta. Marcas un gol así y sal en hombros de tus compañeros. Ahí se acabó el partido", apuntó.

Estas palabras del técnico portugués no han gustado a parte del mundo del fútbol. En ese sentido, el ex jugador Jamie Carragher criticó con dureza las declaraciones de Mourinho, sobre todo por su pasado en este deporte: "Cada uno puede celebrar como quiera. Parece un poco hipócrita viniendo de Mourinho, un hombre que ha celebrado goles de sus equipos ante sus rivales más que cualquier otro entrenador en el pasado. ¿Lo recuerdan corriendo por la banda en Old Trafford celebrando el gol de Costinha para el FC Porto? Recuerdo a Mourinho, en una final de Copa contra el Liverpool, cuando el Chelsea marcó un gol en los últimos minutos, diciéndole a la afición del Liverpool que se callara".

Jose Mourinho, entrenador del Benfica, durante el encuentro. / MIGUEL A. LOPES / EFE

"¿Cuántas veces se ha tapado los oídos ante los rivales? Así que es un poco hipócrita por su parte criticar a Vinícius. Fue un golazo, en un partido de Champions League, tiene todo el derecho a celebrarlo como quiera", agregó el ex jugador y ahora comentarista en 'CBS Sports'.